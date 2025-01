Señalado feminicida de Luz Mery Tristán podría quedar libre, según denuncia familia de la patinadora

La familia de la patinadora colombianaLuz Mery Tristán ha hecho fuertes declaraciones sobre el señalado asesino de la mujer, Andrés Ricci. En medio del proceso legal, el sujeto estaría buscando la posibilidad de solicitar su libertad por vencimiento de términos.

Una de sus hijas compartió en sus redes sociales un comunicado sobre el avance del caso en el que se señala que “este 29 de enero, el abogado defensor de Andrés Ricci intentará solicitar su libertad argumentando un supuesto vencimiento de términos, a pesar de que ha sido él mismo quien ha dilatado este proceso. Esto no es solo un acto de injusticia hacia nuestra familia, sino un golpe contra todas las mujeres víctimas de feminicidio en Colombia”.

La joven se refiere a la próxima audiencia del crimen de su madre que se llevará a cabo el miércoles 29 de enero de 2025 a las 2:00 p.m. Y aunque la familia indica que la defensa del presunto feminicida realizará la petición de libertad, espera que la justicia no permita que él salga a las calles.

“Desde el inicio del juicio hemos sido testigos de una serie de maniobras diseñadas para alargar el proceso: audiencias canceladas por parte de la defensa, testigos de la defensa que no se presentan y justificaciones como cansancio físico o cirugías para retrasar el juicio. No se trata de falta de pruebas; todas señalan su culpabilidad. Se trata de garantizar que el feminicidio no quede sin castigo”, se lee en un apartado del comunicado de Valeria Tristán y familia.

Publicidad

Con esta advertencia, los allegados a la patinadora les piden a los entes de investigación del caso, en especial a la Fiscalía General de la Nación, evitar que Ricci salga libre y que, según ellos, el asesinato de Tristán no se sume a la lista de crímenes en la impunidad.

“Andrés Ricci no puede quedar en libertad. Su confesión, junto con las pruebas irrefutables, debería ser suficiente para avanzar hacia una condena ejemplar que envíe un mensaje claro: en Colombia el feminicidio no será tolerado (…) Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales que actúen con determinación”, dice la hija menor de la deportista.

Publicidad

Feminicidio de la patinadora Luz Mery Tristán

La reconocida patinadora Luz Mery Tristán fue asesinada el 5 de agosto de 2023. Según las autoridades, Andrés Gustavo Ricci García, su pareja sentimental, es el señalado feminicida.

El crimen ocurrió en la residencia de la mujer, ubicada en la comuna 19 de Cali, en la vía que conduce al cerro de Cristo Rey. De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre la medianoche del viernes 5 de agosto de 2023 y la madrugada del sábado 6.

Publicidad

El CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali arribaron al lugar tras los avisos de vecinos del sector que reportaron haber escuchado unos disparos. Allí hallaron al señalado feminicida y en una habitación a Luz Mery Tristán con un impacto de bala en su cuerpo. En la escena del crimen también se encontraron cinco armas de fuego que no tenían la documentación que acreditaba su porte legal.

El empresario Andrés Ricci, quien al parecer se encontraba en estado de embriaguez, fue capturado en el lugar de los hechos. Al hombre le imputaron los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas agravado el 7 de agosto de 2023.

Publicidad

Él es Andrés Ricci, presunto feminicida de Luz Mery Tristán - Expediente Final

Desde entonces, Ricci fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué, mientras transcurría su proceso legal ante la justicia colombiana, en el que la Fiscalía presentó pruebas contundentes en su contra, incluyendo fotografías de la escena del crimen, armas de fuego, impactos de bala y audios comprometedores.

Aunque el proceso aún continúa en los estrados penales, la familia de Luz Mery pide justicia para que este caso no quede impune y se establezca un precedente de la importancia de luchar contra el feminicidio en Colombia.