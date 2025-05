Sobreviviente de accidente de bus en Quindío habló de los minutos tras mortal choque: "Los gritos"

El joven Juan Camilo Trejos, de tercer semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Alexander Von Humboldt de Armenia, aún no puede comprender cómo sobrevivió al accidente que este sábado 24 de mayo cobró la vida de diez personas, entre ellas nueve de sus compañeros y un docente en Quindío. “En ese momento solo pensé que no me alcanzaba a despedir de mi madre y de mi esposa”, contó en entrevista con diferentes medios de comunicación.

Trejos viajaba en el bus de servicio especial que transportaba a 26 personas —23 estudiantes y 3 docentes— de regreso al Quindío, tras una salida pedagógica liderada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), en la que visitaron túneles, viaductos y estructuras del corredor vial de La Línea. La tragedia ocurrió hacia la 1:00 de la tarde, cuando el vehículo ingresaba al puente helicoidal del sector El Naranjal, en el kilómetro 5 de la vía Cajamarca–Calarcá. Según el relato del estudiante, minutos antes del choque, el conductor ya había advertido que tenía problemas con los frenos.

“El conductor le dijo a uno de los profesores que tenía problemas con los frenos y que no le estaban respondiendo. Apenas lo escuchamos, comenzaron los gritos, la desesperación… fue muy angustiante”, recordó Trejos en charla con Caracol Radio. “Intentó frenar con la caja de cambios del vehículo, pero el bus ya iba con más velocidad. Ya no le servía la caja para frenar”, agregó.

El puente helicoidal, según narró el joven, es conocido por la frecuencia de accidentes. Eso aumentó su pánico: “Lo único que me pasó por la cabeza fue que aquí fue, que hasta aquí llegué, porque me imaginé que el bus iba a caer al vacío”.

En diálogo con Noticias Caracol En Vivo Juan Camilo explicó que desde el principio el viaje tuvo inconvenientes. Conforme con su relato, había otro bus destinado para llevarlos a la salida de campo, pero este habría tenido fallas, por lo que, desde la empresa, lo cambiaron. Sin embargo, el segundo vehículo que llegó a recogerlos también tenía problemas. "Era muy duro para que le entraran los cambios, esa fue la falla con la que empezó", puntualizó y aseguró que durante el recorrido no cambió la situación.

El joven sobreviviente indicó que el aviso de la falla en los frenos fue alertada por uno de sus profesores, quien les pidió que se sostuvieran bien. En ese momento,Juan Camilolo único que pensó fue en "agarrarse muy duro" de la silla, tratando de protegerse del golpe.

Tras el impacto, quedó tendido en el pasillo del bus. “Después del golpe, quedé en el corredor de la buseta. Lo único que hice fue bajarme porque al lado mío iba mi compañero Juan Camilo Triviño, que es bombero en Armenia. Entre los dos empezamos a auxiliar a los que estaban vivos, intentamos bajarlos”, relató a Caracol Radio.

La escena era desoladora.Algunos cuerpos fueron expulsados del vehículoy cayeron desde una altura superior a los diez metros. “Ya uno no podía hacer más porque la situación era muy grave. Sabíamos que no podíamos ver a las personas que quedaron en la parte baja del puente. Solo podíamos hablarles. No los podíamos mover para no causar más daño”, dijo.

El joven señaló en Noticias Caracol que estuvo acompañando especialmente a uno de sus compañeros de semestre, Yeison Andrés Parra Giraldo, quien falleció horas después de ser trasladado a un centro médico, pero que, según indicó, estaba consciente. El secretario de Salud del Quindío había indicado que este joven era uno de los lesionados de gravedad y que estaba siendo atendido en el Hospital Universitario San Juan de Dios por varias contusiones y politraumatismos.

Entre sus acciones tras el siniestro, Juan Camilo recuerda haber subido nuevamente al bus para buscar un extintor: "Lo vacié en la parte de motor que estaba echando algo de humo para evitar fuego".

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que, efectivamente, se trató de una falla en los frenos. “El exceso de velocidad producto de esta falla hace que la curva le gane al conductor. Da contra los parales del puente y, lamentablemente, varios ocupantes salen del vehículo”, explicó el coronel Luis Atuesta, comandante de la Policía del Quindío.

El vehículo involucrado, con placas TVK 683, pertenecía a la empresa Logytour. Regresaba de una salida académica organizada por el Invías y la universidad, que había comenzado a las 6:00 a.m.

Familiares de otros sobrevivientes también relataron momentos de horror. Noticias Caracol recogió el testimonio de la tía de José Luis Lancheros: “Él, gracias a Dios, reaccionó por dos. Cuando sintió que el bus se movía, se agachó y se agarró de las patas de la silla. Eso fue lo que lo salvó. Luego ayudó a la coordinadora y salió a buscar heridos”.

Otros allegados hablaron de fracturas, cirugías urgentes y pérdida de conciencia en algunos de los heridos. “Mi sobrino tiene que ser operado de la cadera, la columna y tiene un problema en el cerebro”, dijo una mujer.

Por su parte, la Universidad Alexander Von Humboldt lamentó profundamente la tragedia y emitió un comunicado en el que expresó su apoyo a las familias de las víctimas. “La universidad ha tomado la decisión de respaldar a las familias en lo concerniente a las honras fúnebres. Declaramos dos días de luto institucional”, anunció el rector, Diego Jaramillo.

Además, se habilitó un pabellón especial en hospitales de la región para la atención médica de los heridos y se brindó acompañamiento psicológico tanto a estudiantes como a sus familias. La universidad también informó que cuatro estudiantes decidieron no viajar a última hora, salvando sus vidas por una coincidencia del destino.

Los fallecidos en el accidente fueron identificados como Daniel Felipe Arias García, Alejandro Villada Ospina, Jorge Iván Ocampo, Juan José Restrepo Gómez, Deiver Felipe Vargas, Anyie Milena Ocampo, Thylian Marín Muñoz, Yeison Andrés Parra, Andrés Felipe Villero y Luis Enrique Valencia.

Entre los heridos figuran, además de Trejos y Triviño, Samuel Andrés Benjumea, José Luis Lancheros, Jhon Freddy Chacón, Camilo Ramírez, María Belén Zapata, entre otros. Juan Camilo Trejos fue dado de alta la noche del sábado, con lesiones menores. “Ahora lo que sigue es sanar por dentro”, concluyó.

