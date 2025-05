Sorprenden a funcionario de la SAE buscando “guaca” de la mafia en pisos y muros de un inmueble

La Sociedad de Activos Especiales -SAE- apartó del cargo a uno de sus servidores al sorprenderlo en flagrancia buscando “caletas” de grupos de la mafia en uno de los inmuebles incautados por la entidad estatal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según se informó, el funcionario, identificado como Carlos Andrés Cruz Jurado, trabajaba con la SAE desde junio de 2024 y al momento de ser detenido se encontraba con otras tres personas.

¿Qué buscaba el señor Cruz Jurado?

Conocido como un político del Valle del Cauca, que ejerció como concejal en Zarzal, Cruz Jurado ingresó a un inmueble en Cali que presuntamente era de propiedad de Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta , quien se hizo famoso por las múltiples cirugías plásticas que se realizó intentando evadir a la justicia.

Los narcotraficantes solían esconder dinero en pesos o dólares en caletas que adecuaban en los bienes que adquirían, producto de sus actividades ilegales. Al parecer, el exconcejal ingresó a la casa para encontrar parte de esos botines ilícitos.

Publicidad

En un comunicado, la entidad gubernamental indicó que “de acuerdo con reportes de la Policía, el señor Cruz Jurado fue capturado en flagrancia, cuando, supuestamente, junto a otras personas aún no identificadas oficialmente, excavaban en pisos y paredes, en el interior de un inmueble administrado por la SAE, en busca de aparentes caletas de la mafia”.

Chupeta modificó su mandíbula, ojos, nariz, pómulos y orejas -/AFP

En poder del funcionario, que aparentemente dijo no saber qué estaba pasando, “se habrían encontrado contratos de mantenimiento a inmuebles, documentos que al parecer son falsos”. Con estos papeles se habría buscado respaldar los golpes en los muros que se escuchaban por parte de vecinos, con el fin de despistar y avanzar en la búsqueda de las supuestas guacas.

Publicidad

La SAE informó que tras enterarse de estos hechos “ha separado de su cargo a un servidor tras su captura en flagrancia, realizando presuntas excavaciones en busca de ‘caletas’ en un inmueble administrado por la entidad”.

Añadió que “desde el momento mismo de ser notificada de estos lamentables hechos, la SAE le pidió a la Fiscalía General de la Nación, que investigue con la mayor celeridad posible, al tiempo que ofreció toda su colaboración, hasta tanto se esclarezca la situación.

La SAE reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los bienes que le han sido confiados por el Estado. Actuaremos con firmeza frente a cualquier conducta que atente contra la integridad institucional y seguiremos cooperando plenamente con las autoridades competentes para que este caso se esclarezca en su totalidad”.

Cruz Jurado estaba adscrito a la Territorial Sur y laboraba con la entidad desde el mes de junio de 2024, en el grado Profesional Tres.

Extravagancias de los narcotraficantes en Colombia

En la época del Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, los narcos adquirían lujosas propiedades y les daban rienda suelta a sus gustos. Carlos Lehder, quien recientemente volvió a Colombia, en su tiempo de criminal llegó a compraruna isla en las Bahamas con hotel, cabañas y pista de aterrizaje. Desde ese paraíso despachó centenares de aviones y embarcaciones a reventar de coca propia y de sus compinches. “Yo compré la isla aproximadamente por 2 millones de dólares. Eventualmente el gobierno o los gobiernos van a confiscar esa fortuna. La isla la confiscó el gobierno de las Bahamas”, relató.

Allí, él tenía "sus aviones, con sus yates, antes me parece no era loco, que era muy cuerdo porque tenía todo para haberse enloquecido”, recordó su hija Mónica, quien agregó: “¿Qué queda de todo ese imperio? Nada, no queda absolutamente nada. Queda tragedia, dolor, ausencia, soledad, eso es lo que queda”.

Publicidad

Lehder, a quien conocían como 'El Loco', fue liberado en 2020 y vivió en Alemania, donde es ciudadano.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co