Temblor de magnitud 4,4 en Colombia hoy, 27 de agosto: epicentro fue en Istmina, Chocó

Un evento sísmico de magnitud 4,4 se registró este 27 de agosto de 2026 a las 10:25 hora local, con epicentro en el municipio de Istmina, departamento del Chocó, Colombia. Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El reporte oficial detalló que el epicentro del temblor se situó a muy poca distancia de varios cascos urbanos de la región. El municipio de Sipí (Chocó) se ubicó como el más cercano, a tan solo 17 kilómetros del punto de origen, seguido por Nóvita (Chocó) a 49 kilómetros y El Dovio (Valle del Cauca) a 56 kilómetros. Debido a su profundidad de 43 kilómetros, el sismo se clasifica técnicamente bajo una profundidad moderada.

Este sismo de magnitud 4,4 no ha sido un hecho aislado, sino que se suma a una serie de movimientos telúricos que han mantenido activa la zona en las últimas horas. Apenas 16 minutos después del evento principal, a las 10:41 a.m., se registró otro sismo de magnitud 2,7 en el vecino municipio de Medio San Juan (Andagoya) - Chocó, con una profundidad de 42 kilómetros. Asimismo, la actividad sísmica en la zona de Istmina y Sipí ha sido constante desde la madrugada de este mismo 27 de agosto, reportándose sismos de magnitud 2,1 en Istmina a las 02:05 a.m. y 01:33 a.m., respectivamente.



Reportan réplica de 4,0 en el municipio de Istmina, Chocó

Cerca de una hora después del evento principal, la entidad reportó una nueva réplica de 4,0 en Istmina, Chocó, exactamente a las 11:21 a. m. Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo no han reportado víctimas, heridos ni daños materiales de consideración en el departamento del Chocó ni en el norte del Valle del Cauca. El Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía la importancia de reportar la intensidad percibida si sintieron el sismo, a través de sus canales oficiales de atención

¿Por qué sigue temblando tanto en el Chocó?

Los expertos han explicado que este comportamiento está relacionado con el proceso natural de reajuste que experimenta la corteza terrestre después de un sismo de gran magnitud. El pasado 10 de agosto, el departamento fue escenario de un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar. Desde entonces se han registrado numerosas réplicas y eventos asociados al reacomodamiento de las placas y fallas geológicas presentes en la región. "Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente", informó el SGC.



"Todavía no existe un método comprobado científicamente que permita predecir la ocurrencia de un sismo en un sitio, ni su magnitud. Incluso, si se lograra determinar dónde va a ocurrir, no se podría determinar los efectos que tendría en la superficie", identificó la entidad. "Desde el SGC monitoreamos 24 horas, siete días a la semana la actividad sísmica del país a través de la Red Sismológica Nacional, compuesta por más de 200 estaciones ubicadas a lo largo del país", agregaron.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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