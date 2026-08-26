Hombre es señalado de asesinar y agredir sexualmente a su mamá en Bogotá: detalles del caso

Cristian Leonardo Pinzón Méndez fue judicializado por su presunta responsabilidad en el asesinato y agresión sexual en contra de su madre, una mujer de 64 años, tras ser capturado el pasado 21 de agosto en vía pública del barrio Las Margaritas. Los hechos se remontan al 14 de julio, cuando la ciudadana habría sido sometida a varios vejámenes dentro de una vivienda de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

¿Cómo habría ocurrido el crimen?

El crimen habría sido antecedido por un ciclo de violencia por parte de Pinzón, que la habría sometido a intimidaciones al mismo tiempo que le exigía dinero para consumir estupefacientes. De acuerdo con el fiscal, esto venía desde hace 10 años. Incluso, la mujer habría sido intimidada con arma blanca en ocasiones, así como también la habría maltratado de forma verbal. Como pretexto, no solo habría usado el cariño sino también la violencia para que su madre accediera a sus exigencias.

La Fiscalía General de la Nación pudo establecer que en la noche del 14 de julio, el ahora procesado habría abusado sexualmente de la víctima y posteriormente le causó la muerte. Durante la investigación se recopilaron elementos que permitieron determinar que después del suceso intentó ocultar las evidencias e inventó una versión sobre lo que le ocurrió a su madre, todo para hacer creer que la mujer seguía con vida.

La investigación también permitió establecer que el señalado habría usado el celular de su mamá para enviar mensajes y hasta una fotografía de la fallecida, a quien le puso un tapabocas para ocultar las lesiones que presuntamente le causó para darle continuidad a la versión ante sus familiares.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El procesado no aceptó los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

María Paula Rodríguez Rozo

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