RegioTram de Occidente: así avanzan las obras que conectarán a Cundinamarca con Bogotá

El presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán se reunieron este miércoles para establecer los temas que serán discutidos entre ambas administraciones. Entre los temas abordados, además del Metro de Bogotá, está el del RegioTram de Occidente, el sistema ferroviario que promete conectar los municipios de Cundinamarca con Bogotá y que actualmente avanza en diferentes frentes de obra. Desde el patio taller de Facatativá, el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel, explicó el avance de las obras del sistema férreo.



Así avanzan las obras del RegioTram de Occidente

Desde el patio taller El Corzo, en el municipio de Facatativá, se tiene prevista la salida de los trenes que prestarán el servicio. Durante el recorrido, el gobernador de Cundinamarca se refirió a la importancia que tendrá el sistema para el transporte de pasajeros entre la región y la capital. "El presidente de la República conoce a cabalidad este proyecto, sabe la importancia para la región y para los bogotanos", señaló el gobernador, quien agregó que el RegioTram permitirá movilizar a más de 150.000 pasajeros al día.

El mandatario departamental también hizo referencia al RegioTram del Norte, proyecto que, según explicó, tendría una demanda superior a los 250.000 pasajeros diarios. Para el gobernador, estos sistemas hacen parte de una estrategia para mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios de su entorno. En cuanto al estado de las obras, explicó que el patio taller de Facatativá registra un avance del 46%, mientras que el proyecto en general alcanza aproximadamente el 42% de avance.

La primera etapa contempla un recorrido de 26 kilómetros entre Facatativá y Fontibón. De acuerdo con lo explicado durante la transmisión, el objetivo es que este primer tramo entre en operación a finales de 2027. El proyecto también contempla su integración con el sistema de transporte de Bogotá. Uno de los puntos señalados por el gobernador es la conexión con la estación central de la Primera Línea del Metro, en el sector de la calle 26 con avenida Caracas.



Gobierno nacional anuncia respaldo a proyectos de Bogotá

El RegioTram no fue el único proyecto de movilidad mencionado durante la reunión entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán. El jefe de Estado señaló que la Nación mantendrá su participación en los proyectos de transporte masivo de la capital y planteó avanzar en las diferentes fases de expansión del Metro de Bogotá.



En el encuentro también participó Clara Lucía Sandoval, exconcejal de Bogotá, quien tendrá la tarea de acompañar la relación entre el Gobierno nacional y la administración distrital. Galán aseguró que su labor será la de hacer seguimiento y ayudar a la relación de Bogotá con el Gobierno. "En este momento la Nación le debe a Bogotá, en términos de vigencias futuras de TransMilenio, cerca de 250.000 millones de pesos que ha debido entregar en marzo de este año y no los ha entregado. Ese es un ejemplo donde vamos a trabajar por ejemplo con Clara Lucía para agilizar esos pagos, para garantizar que esos compromisos adquiridos se cumplen", explicó.



El alcalde agregó que vienen otros temas a futuro que deberán hacerse en sincronía con el Gobierno Nacional como el avance en políticas sociales, seguridad, vivienda, entre otros. "No es nada que vaya a menoscabar la autonomía de la ciudad, que vaya a replantear cómo funciona la Alcaldía. Es una instancia del Gobierno Nacional para lo que le respecta al Gobierno Nacional con Bogotá", enfatizó Galán sobre la labor de esta gerencia.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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