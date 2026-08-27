Hombres señalados de muerte de agente de la Sijín habrían cometido un triple homicidio horas antes

Un agente de la Sijín, identificado como el intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, murió tras ser atacado a tiros en medio de un operativo que adelantaban las autoridades en el barrio Divino Niño, uno de los últimos de la localidad de Ciudad Bolívar que colinda con la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, durante la noche del miércoles 26 de agosto. Los responsables de su muerte, al parecer, habían perpetrado un triple homicidio horas antes.

El agente tenía 39 años, llevaba 19 en la institución y actualmente trabajaba para la Unidad de Investigación Judicial de la Policía. Además, era el padre de un pequeño de 10 años. (Lea también: Lo que tenía una de las víctimas del tiroteo en Bogotá, que dejó un muerto y cuatro heridos)



El agente de la Sijín buscaba a presuntos traficantes de droga

De acuerdo con la información que brindó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, antes del crimen de uno de sus uniformados, “en la invasión de La Carbonera, en la localidad de Ciudad Bolívar, producto de disputas por el tráfico de estupefacientes tres hombres fueron asesinados”, información que fue reiterada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien manifestó que los agentes adelantaban “la persecución a una peligrosa banda de traficantes de droga”.

El general Cristancho detalló que, “en medio de la búsqueda y de la reacción policial de los responsables de este triple homicidio, los uniformados de la SIJÍN hacían la verificación" y fue entonces que “se enfrentaron con los presuntos responsables de este asesinato, hubo intercambio de disparos y lamentablemente uno de nuestros policías es impactado y posteriormente muere en el hospital de Meissen”.



El alcalde Galán indicó que “el General Cristancho se puso al frente de las operaciones de inmediato y la rápida reacción de la Policía ya permitió la captura de tres personas armadas, que estarían involucradas en el asesinato del intendente Pinilla Cárdenas”. De acuerdo con lo que manifestó el oficial, todos los detenidos tenían armas de fuego. (Lea también: Preso habría admitido que acabó con la vida de la mujer que estaba de visita en cárcel La Modelo)



Galán expresó su “solidaridad con la familia del Intendente Pinilla y con la Policía de Bogotá. La instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda responsables de este lamentable hecho”. De una forma similar se pronunció el general Cristancho, quien manifestó que “la Policía Nacional se solidariza con la familia del señor intendente Edilberto Pinilla Cárdenas. Todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes”.

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Entretanto, hombres del grupo de criminalística de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección y recogieron las grabaciones de varias cámaras de seguridad para así identificar plenamente a los asesinos del agente de la Sijín, mientras que su familia espera que los capturados, de ser responsables, sean castigados por la justicia.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DEL OJO DE LA NOCHE