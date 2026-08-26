Estos son los principales cambios que habrá en la Policía Nacional: ¿quién es el nuevo director?

La Policía Nacional informó este miércoles sobre los cambios que habrá en la institución. La reestructuración abarca diversas direcciones, jefaturas y comandos de región y departamento a nivel nacional. Según la información oficial emitida el 26 de agosto de 2026, estas modificaciones administrativas y operativas tienen como objetivo fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el país, adaptando la presencia institucional frente a las dinámicas delictivas que afectan a los territorios.

¿Quién es el nuevo director de la Policía?

En el marco de estas modificaciones, la dirección estará a cargo del Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña. Como nuevo director, el oficial coordinará las acciones encaminadas al "fortalecimiento de las capacidades institucionales, la consolidación de una fuerza más efectiva en la prevención del delito, la lucha contra las estructuras criminales, el trabajo articulado con las autoridades y el bienestar integral de los policías", según el boletín oficial.



El nuevo director manifestó el enfoque de su gestión mediante una declaración formal. Dijo que "el compromiso es grande y con todos los colombianos: Construir un mejor país. Incentivar el amor por la Policía Nacional con nuestro lema representativo “Dios y Patria”, trabajando incansablemente con todas nuestras capacidades institucionales, con el fin de obtener resultados positivos para fortalecer la confianza entre la Policía y la ciudadanía".

Entre las medidas operativas anunciadas, se destaca la implementación de estrategias conjuntas en los principales centros urbanos. En un comunicado, la institución informó que "se crearán bloques integrados por la Fuerza Pública y articulados con las autoridades administrativas; así como con otras entidades, orientadas a fortalecer las acciones de seguridad en las principales ciudades del país y a enfrentar de manera contundente a los grupos armados y las diferentes manifestaciones delictivas que afectan a la ciudadanía". Esto busca una mayor articulación con las administraciones locales.



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Los nombramientos, indicó la Policía, "hacen parte de una estrategia institucional encaminada a fortalecer el servicio de policía en los territorios, mejorar la articulación con las autoridades locales y regionales y garantizar una respuesta oportuna frente a las principales problemáticas de seguridad". Entre los cambios en comandos metropolitanos destacan el Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano en Bogotá, la Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro en Barranquilla, el Coronel Néstor Armando Pineda Castellanos en Cali, y el Coronel Richard Raúl Fajardo Ayala en el Valle de Aburrá.

Por otra parte, se oficializaron relevos en direcciones y dependencias de la administración central. Entre estos se encuentran el Brigadier General Herbert Luguiy Benavidez Valderrama en la Jefatura Nacional de Administración de Recursos, el Brigadier General William Castaño Ramos en la Dirección de Antinarcóticos, la Brigadier General Claudia Susana Blanco Romero en la Jefatura de Desarrollo Humano, y el Brigadier General Óscar Mauricio Rico Guzmán en la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental. Asimismo, la Brigadier General Yurian Jeannette Romero Murte asumirá como Inspectora General de la institución, encargada del control interno.

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En regiones, se asignaron nuevas comandancias departamentales para dar continuidad a la vigilancia territorial. Entre ellas, el Coronel Luis Fernando Serna Zapata asume en Antioquia, el Coronel Luis Carlos Romero Galvis en Cundinamarca, y el Coronel Luis Fernando Atuesta Zárate en Santander. Estos relevos forman parte de lo que el comunicado describe como un "proceso permanente de transformación y fortalecimiento institucional", cuyo objetivo es "garantizar un servicio de policía cada vez más profesional, cercano, transparente y efectivo, orientado a las necesidades de los ciudadanos y comprometido con la convivencia y la seguridad". En total, la reestructuración redefine más de una veintena de posiciones clave en todo el territorio colombiano.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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