Temblor hoy en Colombia despertó al departamento de Quindío en la madrugada

En la madrugada de este lunes, 5 de agosto de 2024, se presentó un temblor hoy en Colombia de magnitud 2,8.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro de este movimiento telúrico fue el municipio de Salento, departamento de Quindío, sobre las 5:15 de la madrugada.

Además, la entidad informó que este temblor hoy en Colombia presentó una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, una latitud de 4,69 y una longitud de -75,54.

Usuarios de redes sociales reportaron cómo percibieron el sismo. “En Circasia, Quindío, se sintió. A mí me despertó, fue fuerte, pero no duró mucho” y “sí, me despertó, esta vez fue un jalonazo. Se sintió un solo golpe” son algunas de las reacciones.

¿Qué hacer durante y después de un temblor?



Antes de evacuar su casa, procure cerrar la llave del gas y bajar los tacos de energía.

Tenga listo un kit de emergencia con cosas vitales que le puedan ayudar a sobrevivir, como un radio, pilas, agua, comida, medicinas, gasas, entre otros objetos.

Mantenga sus zapatos cerca de la salida y no pierda tiempo cambiándose de ropa. Use solo lo necesario.

Ya fuera de casa, busque la ruta de evacuación y sígala conservando el lado derecho. Recuerde que mantener la calma y caminar despacio, pero de forma ágil, marcará la diferencia.

