Temblor sacudió a Colombia en la mañana de este 10 de agosto: se sintió en Bogotá y otras ciudades

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que en la mañana de este lunes 10 de agosto se sintió un fuerte temblor de magnitud 6,6 en en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, Chocó. De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 96 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud.

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El SGC señaló que los municipios más cercanos al epicentro son San José del Palmar, a 20 kilómetros; Río Iró, a 22 kilómetros; y Nóvita, a 32 kilómetros. Hasta el momento, la información suministrada corresponde a un reporte de estado manual, por lo que los datos podrían ser objeto de actualización por parte de la autoridad sismológica. El SGC invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a reportar su experiencia, con el propósito de contribuir a la evaluación de las intensidades del sismo en las zonas donde fue percibido.



Fuerte temblor se sintió en varias regiones de Colombia

El movimiento fue percibido con fuerza en diferentes departamentos, entre ellos Antioquia, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Bogotá, donde ciudadanos reportaron la intensidad del temblor a través de redes sociales. En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas. En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".



Sismo se sintió en varias provincias de Ecuador

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia se sintió en varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito. El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, según el primer boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).



En la capital ecuatoriana, el terremoto se notó con especial fuerza en edificios altos, mientras que en varias zonas de la provincia andina de Imbabura, vecina a la del Carchi, fronteriza con Colombia, la ciudadanía sintió con fuerza el temblor y salió de sus viviendas como precaución, informaron a EFE habitantes del sector. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional recibió reportes de ciudadanos que aseguraron haber sentido el movimiento telúrico también en las provincias tropicales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, así como en las costeras de Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas y Manabí.



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que realiza el monitoreo y barrido de percepción en todo el territorio de Ecuador, que este lunes termina un festivo de tres días, sin que hasta el momento haya informado de víctimas o daños materiales por el sismo en Colombia.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co