¿Un feminicidio? El nuevo rumbo de investigación por muerte de patrullera de Policía en Barranquilla

Un estudio pericial, revelado este fin de semana por el periódico El Espectador, dio a conocer que la patrullera de la Policía María Alejandra Guerrero Montiel, de 22 años de edad, no se habría quitado la vida sino que habría sido empujada por otra persona desde el balcón de un quinto piso en la ciudad de Barranquilla. Su muerte se registró el 28 de abril de este año. Tres meses después, el estudio técnico pone en entredicho las declaraciones del subintendente de la Policía Andrés Alfonso Castro, de 34 años, quien era la única persona presente cuando ocurrieron los hechos esa noche.

En ese momento, él le dijo a las autoridades que la joven oficial se había levantado en mitad de la noche y, con mirada desorientada, se había arrojado de espaldas desde el quinto piso del edificio donde se encontraban, ubicado en el sur de la capital del Atlántico. Según Castro, en declaraciones que cita ese periódico, esa noche no hubo altercados y solo tuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, en un momento, afirmó, ella lo abrazó fuerte. Él le preguntó si le pasaba algo y ella respondió que no. Luego, se fueron a dormir. "Después pasaron como 50 minutos aproximadamente y veo a María Alejandra en la ventana de mi cuarto, ahí es cuando le pregunto qué hacía y es cuando ella se lanza de espaldas al vacío. No pude agarrarla. Todo sucedió muy rápido. Bajé al primer piso donde se encontraba, tirada boca arriba, y ahí fue que comenzaron a acercarse varios vecinos", afirmó el subintendente.

"Inicialmente se planteó por el compañero, por la persona que se encontraba esa noche con ella, que obedeció a una conducta de suicidio, lo cual la familia ha descartado del primer momento esa teoría", señala John Faber Buitrago, abogado defensor de la familia.

El informe del perito experto explica que, según la posición en la que fue hallado el cuerpo ese día, no se trató de una caída lineal. Todo apunta a que tuvo que haber un impulso externo. Además, señala el documento, si la patrullera se hubiese lanzado de espaldas, como relató su pareja sentimental, no habría caído al vacío, pues su cuerpo hubiese quedado suspendido en un balcón que tiene el edificio.

El abogado Buitrago explica que "una de las hipótesis que se ha establecido, y no por el sentir de la familia ni de esta representación sino sencillamente a lo que se ha establecido por la pericia y específicamente por la técnica forense, es que no nos encontramos frente a una caída libre ideal sino que estamos frente a una situación la cual, de acuerdo a los parámetros de la caída, los rangos de caída, la posición del cuerpo, nos da necesariamente elementos contundentes a establecer que María Alejandra fue impulsada desde la ventana, y eso lo establece sencillamente la física forense que nos da cuenta de la posición del cuerpo, la distancia donde quedó y la forma en que aparecen las heridas en el cuerpo".

Por otro lado, los familiares de la joven patrullera denuncian que habría un plan para ocultar pruebas debido a que el apartamento donde ocurrieron los hechos lo pintaron días después y le cambiaron las puertas. De igual forma, mostraron su preocupación porque, hasta la fecha, Medicina Legal no ha entregado el informe completo de la necropsia. Solo se ha publicado uno parcial.

"El protocolo de necropsia ha establecido una serie de heridas que llaman notoriamente la atención. Las heridas son, por ejemplo, una herida con arma cortopunzante en la región escapular en la zona de la espalda, es decir María Alejandra fue herida con arma cortopunzante antes de caer y fallecer, igualmente tiene heridas en sus manos, en la posición de sus antebrazos, que son heridas coincidentes con maniobras defensivas", añade John Faber Buitrago, abogado defensor de la familia.

Por ahora, el subteniente Castro no ha sido vinculado a un proceso penal y solo está siendo indagado por los hechos. Según su testimonio inicial, al que tuvo acceso El Espectador, conoció a María Alejandra en 2023 y desde entonces sostuvieron "encuentros amorosos". Para el momento de la muerte de la patrullera, ella era su subordinada en el comando de Policía del Atlántico.

Desde un inicio, la familia de la joven patrullera ha sostenido que el caso es, en realidad, un feminicidio. En un comunicado emitido hace unos meses, la familia Guerrero Montiel desmintió las versiones que apuntan a un supuesto suicidio y señaló como sospechoso al subintendente: "Rechazamos de manera vehemente las hipótesis del suicidio de María Alejandra y denunciamos públicamente el feminicidio del cual el único y principal sospechoso es el subintendente de la Regional 8 y miembro activo de la Policía Nacional, Andrés Alfonso Castro Gómez, con quien se encontraba hasta sus últimos momentos de vida", se lee en el comunicado, en el que también desmienten que hayan sido pareja. "María Alejandra no tenía ningún tipo de relación sentimental" con él.

"María Alejandra no padecía trastornos de sueño, no era sonámbula y mucho menos tenía motivos para acabar con su vida, como al parecer ha dejado entrever el subintendente", agregó en ese entonces la familia, que de momento no ha reaccionado públicamente a las revelación del estudio pericial.

