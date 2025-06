Una oficial del Ejército se infiltró en el Eln y enamoró a sanguinario guerrillero para capturarlo

Una joven oficial del Ejército Nacional arriesgó su vida durante un año infiltrándose en una estructura del Eln en Arauca. Con la información que logró se pudo capturar a uno de los traficantes más poderosos de ese grupo criminal, alias Machaca.

El operativo se llevó a cabo en una zona rural del municipio Tame, en el departamento de Arauca. El general Javier Africano, comandante de la Brigada 18 del Ejército, detalló que en la ofensiva se dio “la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos sujetos, la captura de cuatro más y la recuperación de una mujer y dos menores de edad que se encontraban confinados y secuestrados por este grupo armado organizado”.

“Estos bandidos son los encargados de causar terror en el departamento de Arauca, mediante asesinatos y secuestros a la población civil, ataques a la infraestructura del Estado y afectación a las propias tropas”, agregó.

Además, se incautaron de cinco fusiles, cuatro pistolas, una carabina, tres escopetas, más de 2.000 unidades de munición, seis granadas de mano, y material de intendencia y equipos de comunicaciones.

La intervención se llevó a cabo un día después de que las autoridades colombianas comunicaran que un soldado había muerto y otro había resultado herido en un ataque perpetrado el domingo por el Eln en el mismo departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. La Décima Octava Brigada del Ejército detalló en el comunicado que los uniformados fueron atacados por guerrilleros cuando estaban en un puesto de control en el puente Lipa, ubicado entre el poblado de Puerto Jordán y Arauca, la capital departamental.

Así fue como la oficial conquistó a alias Machaca

Por su seguridad, Noticias Caracol llamará a la uniformada Victoria, como la operación con la que capturaron a uno de los principales cabecillas del Frente Domingo Laín Sanz del Eln en Arauca.

La joven narró que “monté un negocio y pues usted sabe, a punta de sonrisita, de amabilidad, de faldita corta, entonces se empezó a acercar, me empezó a traer dulcecitos y después me dijo que si le aceptaba una salida y yo le dije que sí. Una tarde me dijo que si quería ir a probar tiros. Entonces a él le pareció muy interesante que yo tuviera buena puntería y así fue como me le empecé a ganar la confianza”.

Alias Machaca, según la información que la oficial pudo recaudar, había causado molestia con otros integrantes de la guerrilla por perder su ideología y dedicarse al narcotráfico, usurpar fincas para hacer fiestas, consumir drogas, licor y abusar sexualmente de las mujeres de las veredas.

La oficial registraba todo en video: las armas, los traslados en camionetas, los retenes ilegales y las fiestas. Finalmente, el criminal la llevó a un sitio clave para la organización criminal. “Ese era el sitio donde ellos permanecían la mayoría del tiempo y pues me contacté con los que eran para que ellos pudieran hacer la operación”, narró.

El Ejército hizo reconocimiento del terreno con aeronaves no tripuladas del Ministerio de Defensa y desplegaron la operación militar para capturar a alias Machaca y toda su comisión armada. Hubo enfrentamientos y el cabecilla resultó herido en una pierna.

La oficial admitió que sintió temor. “No hay nada más humano que el miedo, que escuchar tiros, escuchar gritos, escuchar que la gente corre, y cuando ya llegaron los que son, ya hicieron las capturas y esto nos permitió lograr el objetivo”, afirmó.

Fue así como la uniformada de inteligencia militar, con una doble vida como comerciante, fue la pieza clave para vencer al enemigo desde adentro y capturar a uno de los criminales más sanguinarios en Tame y Puerto Rondón, en Arauca, departamento que es el principal fortín del Eln y donde también delinquen disidencias de las Farc y bandas de narcotraficantes que buscan dominar la zona y sus actividades ilícitas, las cuales van desde el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de combustibles hasta la trata de personas.

