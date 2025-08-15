Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Envían a la cárcel a un hombre de 76 años por presunto abuso de una menor en Itagüí

Envían a la cárcel a un hombre de 76 años por presunto abuso de una menor en Itagüí

La joven aseguró que el presunto agresor la habría amenazado de muerte si contaba lo sucedido.

Abuso sexual en Medellín
El hombre amenazó a la menor con un arma blanca.
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 15, 2025 06:32 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en un centro penitenciario contra Jaime Pimienta Bustamante, un hombre de 76 años, señalado como el presunto autor de acceso carnal violento agravado en perjuicio de una menor de edad. La decisión se tomó tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos que motivaron la investigación se remontan a la mañana del 11 de mayo de 2022 en el municipio de Itagüí, Antioquia. Según la indagatoria, Pimienta Bustamante habría interceptado a una adolescente de 14 años que se dirigía a su colegio en el barrio Santa María.

Estos son los hallazgos de las autoridades

De acuerdo con la Fiscalía, el investigado, bajo amenazas con un arma cortopunzante, habría forzado a la joven a internarse en una zona boscosa. En ese lugar, presuntamente, la accedió carnalmente con violencia, provocando que la menor perdiera el conocimiento.

La investigación, liderada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, reveló además que la víctima fue abandonada desnuda en el sitio. Antes de huir, el presunto agresor la habría amenazado de muerte si contaba lo sucedido, advirtiéndole que arrojaría su cuerpo a un basurero.

La captura de Pimienta Bustamante fue efectuada por la Policía Nacional el pasado 11 de agosto en el barrio Trinidad de Medellín. A pesar de las pruebas presentadas en su contra durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía.

