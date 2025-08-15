Revelan hipótesis sobre la causa del accidente de avioneta en Medellín, cerca de Atanasio Girardot

Un grave accidente que involucra una avioneta se presentó durante la tarde de este viernes 15 de agosto en Medellín. La aeronave, acorde con el más reciente reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), cayó sobre la calle 47 D con 70, muy cerca del estadio Atanasio Girardot.

El reporte preliminar estableció que fueron en total dos las víctimas de este incidente, las cuales fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Las personas afectadas inicialmente serían un hombre y una mujer, quienes se encontraban en la aeronave. Se está a la espera de nuevos reportes sobre el estado de salud de los afectados.

Al punto acudieron organismos de socorro y demás autoridades competentes, las cuales todavía se encuentran en el sitio del accidente. También se supo que la matrícula de la avioneta implicada es HJ428, la cual, acorde con datos suministrados por la Aeronáutica Civil, se dirigía hacia el aeropuerto Olaya Herrera, de la capital antioqueña.

"Articulados con organismos de socorro y autoridades competentes, continuamos en sitio. 2 lesionados (1 hombre y 1 mujer) trasladados a centros asistenciales, ambos viajaban en la aeronave de matrícula HJ428. No se registró incendio", dio a conocer de forma inicial la DAGRD.



¿Cuál es la hipótesis sobre la causas del accidente?

Por el momento, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) maneja una hipótesis preliminar sobre lo que pudo ocurrir. El planteamiento apunta a que dicha aeronave terminó cayendo en esta parte de la ciudad porque, al parecer, presentaba una falla en vuelo, lo que obligó a su piloto a intentar un aterrizaje de emergencia en el departamento que podría haber desembocado en este aparatoso incidente.

"Informamos que la aeronave HJ 428 presentó una falla en vuelo e intentó un aterrizaje de emergencia en el departamento de Antioquia, en ruta hacia el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. (...) De manera articulada, la Aeronáutica Civil activó procedimientos con equipos de Salvamento (SAR) y Bomberos Aeronáuticos, quienes se desplazaron al lugar", dio a conocer la DIACC en un comunicado.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO