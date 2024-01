Vía al Llano: ¿habrá restricciones de movilidad para el Puente de Reyes?

Hay máxima alerta entre las autoridades viales de Colombia de cara al Puente de Reyes que inicia este viernes 5 de enero de 2024. El departamento del Meta es uno de los destinos más visitados en esta fecha y, antes los recientes problemas y accidentes en la vía al Llano, la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano anunció medidas.



“Vamos a reforzar con más de 5.000 uniformados la vía, vamos a mantener la apertura y cierres que se están aplicando en ese momento, no habrá restricción de vehículos de carga de más de 3,4 toneladas”, explicó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano.

Además, de acuerdo con la funcionaria, en este Puente de Reyes el lunes 8 de enero de 2024 no estará habilitado el reversible de Bogotá a Villavicencio “para que la gente pueda ir de una forma más rápida al centro del país”.



Horarios de la vía al Llano

Debido a la restricción de movilidad en el túnel de Quebrada Blanca, en la vía al Llano, sigue habilitado el paso con horarios por el puente militar:

Paso por el puente militar II sentido Villavicencio - Bogotá

Desde las 5:00 a.m. hasta las 7:00 a.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 11:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.

Sentido Bogotá - Villavicencio, sector Juan Rey

Desde las 1:00 a.m. hasta las 3:00 a.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta la 9:00 a.m.

Desde las 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.

Desde las 7:00 p.m. hasta la 9:00 a.m.

Señor usuario: Tenga en cuenta los horarios definidos en el Plan de Contingencia Operativa - PCO para el tránsito vehicular por el Puente Militar #2 mientras permanece el cierre de los túneles de Quebradablanca, debido al siniestro vial registrado al interior de los mismos. pic.twitter.com/xykb7jMgdV — Coviandina (@CoviandinaSAS) December 27, 2023

Publicidad

“En el departamento del Meta en esta época de año recibimos más de 185.000 visitantes y hemos recibido 115.000, esperamos que lleguen más de 60.000 visitantes a nuestro departamento (en el puente de Reyes)”, agregó la gobernadora Rafaela Cortés.

De igual forma, las autoridades de tránsito hacen llamados a los conductores para transitar con precauciones y cumpliendo las normas de movilidad para evitar que se presenten accidentes.