Video | Periodista de Noticias Caracol reportó temblor en directo: "Malú, está temblando"

Desde muy temprano, el país vivió un domingo movido por cuenta del temblor de magnitud 6,5, el cual tuvo como epicentro el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, y que se sintió en varias ciudades, especialmente en Bogotá. El equipo de Noticias Caracol no fue ajeno a lo sucedido y Sneyder Rico, periodista que cubre la emergencia, en vivo sintió una réplica del sismo y de inmediato lo reportó.

Debido a los movimientos telúricos que han ocurrido en Colombia a lo largo del día y que han tenido como epicentro este municipio de Cundinamarca, el fluido eléctrico en esta zona ha tenido varias fallas al pasar de las horas y no ha sido estable, por lo que la comunicación se ha dificultado.

Seneyder, durante la transmisión en vivo del noticiero, narraba que “estoy casi que trepado en un árbol para poder atender esta llamada porque no hay fluido eléctrico, no hay agua y, por supuesto, tampoco señal de telefonía celular en santa Cecilia. Esto es una inspección que queda en el recorrido de la vía mientras se va de Villavicencio a Yopal. (El caserío) está casi destruido”.



En ese momento, María Lucía Fernández (Malú), decía que el acalde de Paratebueno explicó que, aunque no hubo vidas humanas perdidas, sí hubo muchos daños materiales: “Estamos hablando del 90% de la población completamente caída”.

Sneyder, mientras hablaba la presentadora de Noticias Caracol, dijo “está temblando, Malú. Malú, está temblando en este momento. Está temblando a esta hora aquí donde me encuentro”. Después de intentar reportar lo que estaba sucediendo, el periodista perdió la comunicación.

Segundos después, el periodista retomó la señal e indicó que “todavía se mueve el alambrado. Estamos al costado de la vía, en un alto, y se mueve el alambrado. Por lo menos, en lo que llevo acá, ha temblado unas dos o tres veces. Hicimos un recorrido y la escuela está completamente destruida. Son 200 estudiantes de primaria y bachillerato y había un salón que quedó completamente destruido y ahí estudian los niños de primero, segundo y tercer grado. Esto hubiera sido una tragedia sin precedentes. Gracias a Dios, hoy es un día domingo, no había clases y por eso la tragedia pudo ser menor”.

Finalmente, Sneyder Rico sostuvo que “el reporte que nos entregó el comandante de Bomberos de Paratebueno es que son 25 personas que resultaron heridas, son alrededor de 30 casas completamente destruidas y la afectación al caserío de Santa Cecilia es casi de un 90%. O sea, no hay una sola vivienda que no haya tenido una grieta o una afectación. Incluso, nadie quiere entrar a la casa, todo el mundo está en la calle, en los potreros. Están en las calles resguardándose, están poniendo carpas en la parte de la cancha de fútbol”.

Imágenes aéreas en Paratebueno- Fac

¿Por qué el temblor se sintió tan fuerte en Bogotá?

“En Bogotá se sintió fuerte, primero, por las características, por la magnitud, la profundidad y que fue cercano a la ciudad. También por los suelos que tiene la ciudad ya que son suelos blandos en la zona plana”, dijo en Noticias Caracol Carlos Lozano, director del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano y docente de la Universidad de Santander.

Según el profesor, los suelos de la zona plana son diferentes a los de la zona montañosa. “En los suelos de la zona plana se suele alargar la duración del sismo”, sostuvo.

El docente manifestó que “los niveles del movimiento que se registraron a nivel de lo que monitorea en Bogotá, el movimiento tuvo una calificación moderada. No son lo suficientemente fuertes para causar daño en edificaciones”.

