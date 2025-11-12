Ajo, cebolla blanca y productos que subieron precio hoy 12 de noviembre, según Corabastos de Bogotá

Corabastos es, por excelencia, el centro de abastos más grande de Colombia. Ubicado en Bogotá, esta central de alimentos y productos de primera necesidad cuenta con un área de 420.000 metros cuadrados y recibe diariamente a miles de vehículos provenientes de todas las partes de Colombia. El precio de los alimentos que se fijan en esta central, por tanto, resulta de gran relevancia para comercializadores menores y consumidores, pues establece cuáles son los principales cambios respecto al precio de cada producto.

Según los reportes de mercado correspondientes al movimiento comercial registrado este martes 12 de noviembre de 2025, en Corabastos se pudo registrar una dinámica de precios mixta en la que predominó la baja en una amplia gama de productos frescos. Aunque tres alimentos subieron de precio, la central informó que once productos presentaron una notoria rebaja por la buena oferta disponible y otros factores externos. Así las cosas, estos son los productos que subieron y bajaron de precio el día de hoy:



Productos que bajaron de precio

Un total de nueve productos registraron una disminución en sus precios en la tabla comparativa de la jornada, señalando una tendencia favorable para el consumidor en estos alimentos específicos:



Producto Presentación Precio Ayer Precio Hoy Acelga Atado $24.000 $20.000 Alcachofa Docena $48.000 $40.000 Arveja verde Bulto 50 kilos $220.000 $210.000 Cebolla cabezona roja Bulto 50 kilos $120.000 $110.000 Cebolla larga Rollo $80.000 $70.000 Frijol verde Bulto 50 kilos $240.000 $220.000 Coliflor Docena $36.000 $30.000 Cilantro Atado 10 kilos $70.000 $60.000 Remolacha Bulto 50 kilos $90.000 $80.000

Es de destacar que esta tendencia a la baja incluyó, según el resumen del día, productos como acelga, arveja verde, cebolla cabezona roja, cebolla larga, cilantro, coliflor, frijol verde, habichuela, remolacha y también papa criolla.



Productos que subieron de precio

En contraste, se identificó una tendencia al alza en tres productos específicos, que registraron aumentos modestos en sus cotizaciones.



Producto Presentación Precio Ayer Precio Hoy Fuente Ajo Atado 10 kilos $65.000 $75.000 Brócoli Docena $48.000 $60.000 Cebolla cabezona blanca Bulto 50 kilos $80.000 $90.000

Productos que mantuvieron sus precios estables

Los siguientes siete productos mantuvieron cotizaciones estables durante la jornada:



Producto Presentación Precio Patilla Kilo $1.800 Calabacín Kilo $3.000 Sal Kilo $1.300 Huevo tipo AA Kilo $1.300 Tomate chonto Kilo $2.000 Trucha Libra $9.000

Precios de granos y procesados

Aceite marcas varias (1000 centímetros cúbicos): $7.175.

Arroz corriente (bulto 50 kilos): $160.000.

Azúcar Refinada (bulto 25 kilos): $110.000.

Maíz trillado peto (Bulto 50 Killos): $135.000.

Manteca (Caja de 15 Kilos): $108.000.

