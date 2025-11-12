Ajo, cebolla blanca y productos que subieron precio hoy 12 de noviembre, según Corabastos de Bogotá

Publicidad
Corabastos es, por excelencia, el centro de abastos más grande de Colombia. Ubicado en Bogotá, esta central de alimentos y productos de primera necesidad cuenta con un área de 420.000 metros cuadrados y recibe diariamente a miles de vehículos provenientes de todas las partes de Colombia. El precio de los alimentos que se fijan en esta central, por tanto, resulta de gran relevancia para comercializadores menores y consumidores, pues establece cuáles son los principales cambios respecto al precio de cada producto.
Según los reportes de mercado correspondientes al movimiento comercial registrado este martes 12 de noviembre de 2025, en Corabastos se pudo registrar una dinámica de precios mixta en la que predominó la baja en una amplia gama de productos frescos. Aunque tres alimentos subieron de precio, la central informó que once productos presentaron una notoria rebaja por la buena oferta disponible y otros factores externos. Así las cosas, estos son los productos que subieron y bajaron de precio el día de hoy:
Un total de nueve productos registraron una disminución en sus precios en la tabla comparativa de la jornada, señalando una tendencia favorable para el consumidor en estos alimentos específicos:
|Producto
|Presentación
|Precio Ayer
|Precio Hoy
|Acelga
|Atado
|$24.000
|$20.000
|Alcachofa
|Docena
|$48.000
|$40.000
|Arveja verde
|Bulto 50 kilos
|$220.000
|$210.000
|Cebolla cabezona roja
|Bulto 50 kilos
|$120.000
|$110.000
|Cebolla larga
|Rollo
|$80.000
|$70.000
|Frijol verde
|Bulto 50 kilos
|$240.000
|$220.000
|Coliflor
|Docena
|$36.000
|$30.000
|Cilantro
|Atado 10 kilos
|$70.000
|$60.000
|Remolacha
|Bulto 50 kilos
|$90.000
|$80.000
Es de destacar que esta tendencia a la baja incluyó, según el resumen del día, productos como acelga, arveja verde, cebolla cabezona roja, cebolla larga, cilantro, coliflor, frijol verde, habichuela, remolacha y también papa criolla.
En contraste, se identificó una tendencia al alza en tres productos específicos, que registraron aumentos modestos en sus cotizaciones.
|Producto
|Presentación
|Precio Ayer
|Precio Hoy
|Fuente
|Ajo
|Atado 10 kilos
|$65.000
|$75.000
|Brócoli
|Docena
|$48.000
|$60.000
|Cebolla cabezona blanca
|Bulto 50 kilos
|$80.000
|$90.000
Los siguientes siete productos mantuvieron cotizaciones estables durante la jornada:
|Producto
|Presentación
|Precio
|Patilla
|Kilo
|$1.800
|Calabacín
|Kilo
|$3.000
|Sal
|Kilo
|$1.300
|Huevo tipo AA
|Kilo
|$1.300
|Tomate chonto
|Kilo
|$2.000
|Trucha
|Libra
|$9.000
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO