IPC de 2025 en Colombia quedó en 5,1 %, según el DANE; ¿en cuánto podrán subir arriendos y más?

El DANE reveló en la tarde de este jueves 8 de enero que el IPC de 2025 en Colombia quedó en 5,1 por ciento. Con corte al mes de diciembre, el sector de restaurantes y hoteles fue el que mayor porcentaje de variación presentó (7.91), seguido por el de educación (7,.36), salud (7.2) y bebidas alcohólicas / tabaco (6.37).



¿Qué es el IPC y por qué define su presupuesto en 2026?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la herramienta estadística encargada de monitorear las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios más representativos del consumo familiar en Colombia. Este indicador es vital para que las instituciones financieras y el Gobierno determinen el costo de vida. De acuerdo con el Banco de la República, un incremento en este índice refleja la inflación, mientras que una disminución sostenida señala un fenómeno de deflación.

Para calcularlo, el DANE analiza la evolución de la canasta familiar, un conjunto de referencia que agrupa los 443 artículos que los colombianos adquieren con mayor frecuencia. Estos productos y servicios se organizan en las siguientes 12 categorías de gasto:

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Prendas de vestir y calzado.

Alojamiento y servicios públicos (incluye arriendos).

Artículos para el hogar y su conservación.

Salud.

Transporte.

Información y comunicación.

Recreación y cultura.

Educación.

Restaurantes y hoteles.

Bebidas alcohólicas y tabaco.

Bienes y servicios diversos.

La cifra final del IPC al cierre de 2025 no es solo un dato estadístico; funciona como el parámetro técnico que rige el costo de vida para el nuevo año. Debido a la normativa de indexación en Colombia, el ajuste de diversos contratos y servicios depende directamente de la inflación acumulada del año anterior.



A partir de este indicador, se calculan los incrementos anuales en rubros clave como:



Cánones de arrendamiento: los contratos de vivienda urbana suelen ajustarse según el IPC anual. algunos peajes: aunque intervienen otras variables, la inflación es un componente base para sus tarifas. Avalúos catastrales: determinan el valor base para impuestos sobre la propiedad. Servicios de salud: consultas y procedimientos particulares suelen actualizar sus precios bajo este margen.

Teniendo en cuenta lo anterior, aquellas tarifas de bienes y servicios que se rigen por el IPC en Colombia solo podrán incrementarse, como máximo, en un 5.1 por ciento para este 2026. En otras palabras, si actualmente usted paga de arriendo una suma total de 1.000.000 de pesos, por ejemplo, para este nuevo año sus arrendador solo podrá incrementar dicho cobro en un 5.1 por ciento, quedando este valor en un máximo de 1.051.000 pesos colombianos.



Noticia en desarrollo...