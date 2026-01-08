¿Cómo trasladar las cesantías de un fondo a otro? Paso a paso para el proceso en 2026

Las cesantías son una prestación social obligatoria en Colombia que busca proteger al trabajador en caso de quedar desempleado y, además, facilitar el acceso a vivienda y educación. Este ahorro se constituye a partir de los aportes que realiza el empleador por cada trabajador vinculado mediante contrato laboral. El objetivo principal es garantizar un respaldo económico que pueda ser utilizado en momentos críticos o para proyectos que mejoren la calidad de vida del afiliado.

La consignación de las cesantías se realiza una vez al año, antes del 15 de febrero, y corresponde al valor acumulado durante el año anterior. El cálculo se hace con base en el salario devengado y el tiempo trabajado, incluyendo factores como auxilio de transporte y otros pagos que integran el salario. Este dinero no se entrega directamente al trabajador, sino que se deposita en el fondo de cesantías que el afiliado haya elegido, donde permanece hasta que se cumplan las condiciones para su retiro parcial o total.



Los fondos encargados de administrar las cesantías pueden ser privados, como Porvenir, Protección y Colfondos, o públicos, como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Estas entidades gestionan los recursos, generan rendimientos y permiten el retiro bajo las causales establecidas por la ley. Además, ofrecen la posibilidad de trasladar las cesantías de un fondo a otro, una decisión que puede responder a la búsqueda de mejores beneficios, tasas de rentabilidad o facilidades para acceder a créditos de vivienda.



¿Cómo trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro (FNA)?

Para trasladar las cesantías a FNA, primero debe acceder a la sección de Cesantías > Afiliación y traslados del portal oficial del fondo. Allí se encuentra orientación clara sobre los pasos a seguir, entre ellos diligenciar el Formulario Único de Solicitud de Afiliación incluyendo el numeral tres para registrar el traslado, y adjuntar copia de la cédula. El FNA exige que el formulario se diligencie con letra legible, sin tachones, tinta negra y con impresión dactilar completa, mientras que la copia del documento debe ser clara y sin escaneos de baja calidad ni fax.



El trámite puede realizarse de forma presencial, acercándose a uno de los puntos de atención del FNA, o de forma virtual desde el sitio web. Una vez radicada la solicitud, el fondo realiza una revisión de los requisitos, registra la información ingresada y envía una orden al fondo de origen para que efectúe la transferencia. Finalmente, el FNA aprueba el traslado cuando los recursos son acreditados en la cuenta del afiliado en un periodo que puede tardar entre uno y cinco días hábiles, contando desde el reporte del fondo de origen.



Cómo trasladar las cesantías a Porvenir

El proceso para mover las cesantías a Porvenir comienza ingresando al sitio web de la entidad y accediendo a la opción de traslados dentro del área de cesantías. Allí se encuentra información sobre cómo solicitar el traslado, ya sea total o parcial, y los requisitos que deben cumplirse.

Posteriormente, el usuario debe descargar el formulario correspondiente y diligenciarlo a mano, sin errores, tachones ni enmendaduras, tal como se describe en las instrucciones oficiales. En dicho formulario se deben incluir los datos personales y los detalles del fondo de origen.

La radicación puede realizarse mediante la entrega del formulario en un punto de atención presencial o a través de la plataforma digital, si está disponible. Adicionalmente, puede requerirse una certificación del fondo anterior o una carta del empleador como soporte. Una vez entregada la documentación, Porvenir verifica la información y realiza la transferencia del saldo, informando al afiliado cuando ésta se ha completado.



Cómo trasladar las cesantías a Protección

En Protección, el traslado se realiza completamente en línea. El portal de la entidad permite iniciar el proceso mediante un formulario digital disponible en la sección de afiliación a cesantías, donde se solicitan datos como número de documento, teléfono, correo electrónico y residencia. Los campos obligatorios están claramente identificados.

El trámite continúa con la carga de los archivos requeridos, normalmente la copia de la cédula y los datos del fondo de origen de las cesantías. Tras el envío de la información, Protección inicia el procesamiento digital de la solicitud. Una vez que la entidad valida los datos y coordina con el fondo anterior, realiza la transferencia de los recursos, después de lo cual el afiliado es notificado de la culminación del procedimiento.



Cómo trasladar las cesantías a Colfondos

El traslado de cesantías a Colfondos también se puede gestionar por internet. En el portal del fondo está disponible la opción “Afíliate digitalmente” desde donde se descarga el formulario correspondiente. En dicho documento se deben diligenciar seis módulos con los datos del afiliado, los datos tributarios, del empleador y del fondo anterior.

Una vez radicada la información, se espera el tiempo de respuesta, que normalmente puede tardar hasta diez días hábiles. Posteriormente, el afiliado puede descargar un certificado de afiliación y consultar el nuevo saldo en su cuenta de cesantías. La plataforma permite la verificación del estado del traslado y facilita el seguimiento al progreso del trámite.

