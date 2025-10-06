Corabastos publica precios del lunes 6 de octubre de 2025: la papa subió y algunas frutas bajaron

La Central Mayorista de Abastos de Bogotá, conocida como Corabastos, cumple un papel relevante en la distribución de alimentos en Colombia. En sus instalaciones se concentran productores, comerciantes y compradores para llevar a cabo transacciones relacionadas con productos agrícolas, pecuarios y procesados. Tanto en Bogotá como en otras regiones del país, muchas personas consultan el boletín de precios que publica Corabastos diariamente, con el propósito de conocer las variaciones en los valores de los productos que conforman la canasta básica.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El boletín diario incluye información sobre los precios de frutas, verduras, tubérculos, carnes, pescados, lácteos, huevos y productos con algún grado de transformación. Este lunes, 6 de octubre de 2025, Noticias Caracol presenta los precios de referencia correspondientes a varios de los productos de consumo habitual en los hogares colombianos.



Boletín de precios Corabastos 6 de octubre de 2025

Precio de la papa y otros tubérculos

La papa forma parte del grupo de productos con alta presencia en los hábitos de consumo de los hogares colombianos. Este alimento presenta variaciones frecuentes en su precio este 6 de octubre:



Nombre del producto Presentación Precio calidad extra ($) Precio calidad primera ($) Precio por unidad ($) Variación precio día anterior Arracacha Bulto (50 bulto) 180.000 175.000 3.600 Subió Papa criolla lavada Bulto (50 bulto) 310.000 305.000 6.200 Subió Papa criolla sucia Bulto (50 bulto) 250.000 245.000 5.000 Subió Papa pastusa Bulto (50 bulto) 35.000 32.000 700 Estable Papa R12 industrial Bulto (50 bulto) 45.000 40.000 900 Estable Papa R12 negra Bulto (50 bulto) 45.000 40.000 900 Estable Papa R12 roja Bulto (50 bulto) 40.000 35.000 800 Estable Papa sabanera Bulto (50 bulto) 90.000 85.000 1.800 Estable Papa suprema Bulto (50 bulto) 35.000 30.000 700 Estable Papa tocarre Bulto (50 bulto) 80.000 75.000 1.600 Estable Yuca Armenia Bolsa (30 bolsa) 100.000 95.000 3.333 Bajó Yuca llanera Bolsa (30 bolsa) 100.000 95.000 3.333 Bajó

Precio del plátano

Nombre del Producto Presentación Precio calidad extra ($) Precio calidad primera ($) Precio por unidad ($) Variación precio día anterior Plátano colicero Kilo (1 Kilo) 2.500 2.300 2.500 Estable Plátano hartón Canastilla (22 Canastilla) 85.000 80.000 3.864 Estable Plátano hartón Bolsa (20 Bolsa) 75.000 70.000 3.750 Estable

Precio de la carne

En el mercado de carnes, la res se comercializa en cortes específicos, cada uno con un valor determinado según su tipo y demanda. A continuación, el listado completo de tarifas correspondientes:



Nombre del Producto Presentación Precio calidad extra ($) Precio calidad primera ($) Precio por unidad ($) Variación precio día anterior Cadera Kilo (1 Kilo) 30.000 30.000 30.000 Estable Chatas Kilo (1 Kilo) 37.000 37.000 37.000 Estable Costilla Kilo (1 Kilo) 18.000 18.000 18.000 Estable Lomo Kilo (1 Kilo) 46.000 46.000 46.000 Estable Pierna Kilo (1 Kilo) 30.000 30.000 30.000 Estable Sobrebarriga Kilo (1 Kilo) 24.000 24.000 24.000 Estable

Precio del pollo

Le compartimos el listado completo con los valores registrados para los productos cárnicos disponibles en los puntos de distribución:



Nombre del Producto Presentación Precio calidad extra ($) Precio calidad primera ($) Precio por unidad ($) Variación precio día anterior Alas de pollo Kilo (1 Kilo) 16.000 16.000 16.000 Estable Menudencias Kilo (1 Kilo) 7.000 7.000 7.000 Estable Pechuga de pollo Kilo (1 Kilo) 17.500 17.500 17.500 Estable Perniles de pollo Kilo (1 Kilo) 15.000 15.000 15.000 Estable Pollo sin vísceras Kilo (1 Kilo) 21.000 21.000 21.000 Estable

Precio del pescado

Estos productos están disponibles en las bodegas especializadas dentro de Corabastos. A continuación, la tabla completa de precios:



Nombre del Producto Presentación Precio calidad extra ($) Precio calidad primera ($) Precio por unidad ($) Variación precio día anterior Bagre dorado Kilo (1 Kilo) 26.000 26.000 26.000 Estable Bagre pintado Kilo (1 Kilo) 24.000 24.000 24.000 Estable Blanquillo gallego Kilo (1 Kilo) 16.000 16.000 16.000 Estable Boca chico Kilo (1 Kilo) 17.600 17.000 17.600 Estable Cachama Kilo (1 Kilo) 12.000 12.000 12.000 Estable Cajaro Kilo (1 Kilo) 20.000 20.000 20.000 Estable Camarón tigre Kilo (1 Kilo) 38.000 38.000 38.000 Estable Camarón titi Kilo (1 Kilo) 28.000 28.000 28.000 Estable Capaceta Kilo (1 Kilo) 18.400 18.400 18.400 Estable Caracol almeja Kilo (1 Kilo) 33.000 33.000 33.000 Estable Corvina Kilo (1 Kilo) 54.000 54.000 54.000 Estable Cucha Kilo (1 Kilo) 12.000 12.000 12.000 Estable Doncella Kilo (1 Kilo) 14.000 14.000 14.000 Estable Filete de merluza Kilo (1 Kilo) 58.000 58.000 58.000 Estable Filete de robalo Kilo (1 Kilo) 58.000 58.000 58.000 Estable Gualajo Kilo (1 Kilo) 28.000 28.000 28.000 Estable Mojarra de mar Kilo (1 Kilo) 12.000 12.000 12.000 Estable Mojarra o tilapia roja Kilo (1 Kilo) 14.000 14.000 14.000 Estable Nicuro Kilo (1 Kilo) 14.000 14.000 14.000 Estable Paleton Kilo (1 Kilo) 10.000 10.000 10.000 Estable Pelada Kilo (1 Kilo) 25.000 25.000 25.000 Estable Pescado seco Kilo (1 Kilo) 32.000 32.000 32.000 Estable Pez mero o pollito de mar Kilo (1 Kilo) 21.000 21.000 21.000 Estable Pira botón Kilo (1 Kilo) 18.000 18.000 18.000 Estable Sierra Kilo (1 Kilo) 23.000 23.000 23.000 Estable Toyo tiburón peque Kilo (1 Kilo) 24.000 24.000 24.000 Estable Trucha arco iris Kilo (1 Kilo) 19.800 19.800 19.800 Estable Valentón Kilo (1 Kilo) 35.000 35.000 35.000 Estable

Precio de granos y procesados

Nombre del producto Presentación Precio calidad extra ($) Precio calidad primera ($) Precio por unidad ($) Variación precio día anterior Aceite (1000 c.c) Caja (12 caja) 88.900 88.900 7.408 Estable Aceite (500c.c) Caja (24 caja) 92.000 92.000 3.833 Estable Aceite galón (3000 c.c) Caja (6 caja) 122.000 122.000 20.333 Estable Arroz corriente Bulto (50 bulto) 158.000 158.000 3.160 Estable Arroz oryzica Bulto (50 bulto) 168.000 168.000 3.360 Estable Arroz sopa cristal Bulto (50 bulto) 120.000 120.000 2.400 Estable Arveja verde seca Bulto (50 bulto) 212.000 212.000 4.240 Estable Azúcar empacada Bulto (25 bulto) 150.000 150.000 6.000 Estable Azúcar sulfitada Bulto (50 bulto) 150.000 150.000 3.000 Estable Café 500gr Paquete (5 paquete) 550.000 550.000 110.000 Estable Cebada 25 libras 1 (25 libras) 58.000 58.000 58.000 Estable Chocolate dulce Caja (24 caja) 550.000 550.000 22.917 Estable Cuchuco de cebada 25 libras 1 (25 libras) 55.800 55.800 55.800 Estable Cuchuco de maíz Bulto (50 bulto) 176.000 176.000 3.520 Estable Cuchuco de trigo 25 libras 1 (25 libras) 45.000 45.000 45.000 Estable Frijol nima calima Bulto (50 bulto) 500.000 500.000 10.000 Estable Frijol radical Bulto (50 bulto) 480.000 480.000 9.600 Estable Garbanzo Bulto (50 bulto) 440.000 440.000 8.800 Estable Harina de maíz 25 libras 1 (25 libras) 35.000 35.000 35.000 Estable Harina de trigo Bulto (50 bulto) 130.000 130.000 2.600 Estable Leche polvo 400 gr Caja (30 caja) 230.000 230.000 7.667 Estable Maíz amarillo duro /rocol Bulto (60 bulto) 91.000 91.000 1.517 Estable Maíz blanco duro Bulto (50 bulto) 100.000 100.000 2.000 Estable Maíz trillado peto Bulto (50 bulto) 116.000 116.000 2.320 Estable Manteca hidrogenada Caja (10 caja) 120.000 120.000 12.000 Estable Margarina Caja (10 caja) 149.000 149.000 14.900 Estable Panela Caja (20 caja) 115.000 115.000 5.750 Estable Pastas alimenticias 25 libras 1 (25 libras) 46.000 46.000 46.000 Estable Sal Bulto (50 bulto) 65.000 65.000 1.300 Estable

Precio de frutas

Nombre del producto Presentación Precio calidad extra ($) Precio calidad primera ($) Precio por unidad ($) Variación precio día anterior Aguacate hass x tonelada Tonelada (1000 Tonelada) 5.000.000 4.500.000 5.000 Estable Aguacate pieles verdes x tonelada Tonelada (1000 Tonelada) 6.000.000 5.500.000 6.000 Estable Banano criollo Caja de madera (30 Caja de madera) 75.000 70.000 2.500 Estable Banano uraba Caja (20 caja) 40.000 38.000 2.000 Estable Breva Kilo (1 kilo) 9.000 8.000 9.000 Estable Coco Docena (12 docena) 90.000 85.000 7.500 Estable Curuba boyacense Canastilla (22 canastilla) 80.000 78.000 3.636 Estable Curuba San Bernardo Kilo (1 kilo) 3.700 3.500 3.700 Estable Durazno importado Caja (10 caja) 130.000 125.000 13.000 Estable Durazno nacional Kilo (1 kilo) 7.000 6.000 7.000 Estable Feijoa Kilo (1 kilo) 12.000 10.000 12.000 Estable Fresa Kilo (1 kilo) 9.000 8.000 9.000 Estable Granadilla Caja (14 caja) 110.000 105.000 7.857 Estable Guanábana Kilo (1 kilo) 6.500 6.000 6.500 Estable Guayaba Kilo (1 kilo) 4.000 3.500 4.000 Estable Limón común Bulto (70 bulto) 260.000 255.000 3.714 Subió Limón tahití Bulto (70 bulto) 280.000 270.000 4.000 Estable Lulo Canastilla (25 canastilla) 110.000 105.000 4.400 Estable Mandarina arrayana Canastilla (22 canastilla) 90.000 85.000 4.091 Estable Mandarina oneco Kilo (1 kilo) 4.500 4.000 4.500 Estable Mango chancleto Caja (11 caja) 20.000 18.000 1.818 Estable Mango de azúcar Kilo (1 kilo) 4.000 3.500 4.000 Estable Mango reina Caja (11 caja) 20.000 18.000 1.818 Estable Mango tommy Caja (11 caja) 65.000 63.000 5.909 Subió Manzana nacional Kilo (1 kilo) 5.000 4.000 5.000 Estable Manzana roja importada Caja (18 caja) 180.000 179.000 10.000 Estable Manzana verde importada Caja (18 caja) 200.000 195.000 11.111 Estable Maracuyá Bolsa (10 bolsa) 50.000 48.000 5.000 Estable Melón Kilo (1 kilo) 3.500 3.000 3.500 Subió Mora de castilla Caja (7 caja) 28.000 26.000 4.000 Subió Naranja Armenia Bulto (50 bulto) 90.000 85.000 1.800 Estable Naranja grey Bulto (50 bulto) 100.000 95.000 2.000 Estable Naranja ombligona Bulto (50 bulto) 130.000 125.000 2.600 Estable Naranja valencia Bulto (50 bulto) 130.000 125.000 2.600 Estable Papaya hawaiana Canastilla (22 canastilla) 70.000 65.000 3.182 Estable Papaya maradol Caja de madera (18 caja de madera) 60.000 55.000 3.333 Bajó Papaya melona Caja de madera (18 caja de madera) 60.000 55.000 3.333 Bajó Papaya redonda Caja de madera (18 caja de madera) 55.000 50.000 3.056 Bajó Papaya tainung Caja de madera (10 caja de madera) 45.000 40.000 4.500 Bajó Patilla Kilo (1 kilo) 2.300 2.100 2.300 Bajó Piña gold Caja (11 caja) 25.000 23.000 2.273 Bajó Piña perolera Caja de madera (32 caja de madera) 60.000 58.000 1.875 Bajó Pitahaya Kilo (1 kilo) 22.000 20.000 22.000 Subió Tomate de árbol Canastilla (25 canastilla) 75.000 70.000 3.000 Estable Uva champa Caja (10 caja) 115.000 114.000 11.500 Estable Uva negra Caja (10 caja) 110.000 109.000 11.000 Estable Uva roja Caja (10 caja) 110.000 109.000 11.000 Estable

Precio del huevo

Nombre del producto Presentación Precio calidad extra ($) Precio calidad primera ($) Precio por unidad ($) Variación precio día anterior Huevo blanco A 30 unidades (1) 12.000 12.000 12.000 Estable Huevo blanco AA 30 unidades (1) 12.300 12.300 12.300 Estable Huevo blanco B 30 unidades (1) 10.200 10.200 10.200 Estable Huevo blanco extra 30 unidades (1) 14.500 14.500 14.500 Estable Huevo rojo A 30 unidades (1) 12.000 12.000 12.000 Estable Huevo rojo AA 30 unidades (1) 12.300 12.300 12.300 Estable Huevo rojo B 30 unidades (1) 10.200 10.200 10.200 Estable Huevo rojo extra 30 unidades (1) 14.500 14.500 14.500 Estable

Precio de las hortalizas

Nombre del producto Presentación Precio calidad extra ($) Precio calidad primera ($) Precio por unidad ($) Variación precio día anterior Acelga Atado (10 Atado) 30.000 28.000 3.000 Subió Ahuyama Kilo (1 Kilo) 2.000 1.800 2.000 Estable Ajo rosado Atado (10 Atado) 60.000 58.000 6.000 Subió Alcachofa Docena (10 Docena) 60.000 58.000 6.000 Estable Apio Atado (10 Atado) 36.000 34.000 3.600 Subió Arveja verde sabanera Bulto (50 Bulto) 200.000 195.000 4.000 Subió Berenjena Kilo (1 Kilo) 6.000 5.000 6.000 Estable Brócoli Docena (10 Docena) 35.000 33.000 3.500 Subió Calabacín Kilo (1 Kilo) 1.000 900 1.000 Estable Calabaza Kilo (1 Kilo) 1.000 900 1.000 Estable Cebolla cabezona blanca Bulto (50 Bulto) 100.000 95.000 2.000 Estable Cebolla cabezona roja Bulto (50 Bulto) 110.000 105.000 2.200 Estable Cebolla larga Rollo (25 Rollo) 120.000 115.000 4.800 Subió Cilantro Atado (10 Atado) 50.000 45.000 5.000 Subió Coliflor Docena (10 Docena) 35.000 30.000 3.500 Subió Espinaca Atado (10 Atado) 35.000 30.000 3.500 Subió Frijol verde Bulto (50 Bulto) 300.000 290.000 6.000 Estable Haba verde sabanera Bulto (50 Bulto) 100.000 95.000 2.000 Subió Habichuela Bulto (50 Bulto) 150.000 145.000 3.000 Subió Lechuga Docena (10 Docena) 24.000 22.000 2.400 Subió Mazorca Bulto (50 Bulto) 150.000 145.000 3.000 Estable Pepino cohombro Kilo (1 Kilo) 4.000 3.500 4.000 Subió Pepino común Kilo (1 Kilo) 4.000 3.500 4.000 Estable Pimentón Kilo (1 Kilo) 3.500 3.000 3.500 Estable Rábano rojo Atado (3 Atado) 18.000 16.000 6.000 Bajó Remolacha Bulto (50 Bulto) 100.000 95.000 2.000 Estable Repollo Bulto (50 Bulto) 120.000 115.000 2.400 Subió Tomate chonto Kilo (1 Kilo) 2.000 1.500 2.000 Estable Tomate larga vida Kilo (1 Kilo) 4.000 3.500 4.000 Estable Tomate milano Kilo (1 Kilo) 4.000 3.500 4.000 Estable Zanahoria Bulto (50 Bulto) 280.000 275.000 5.600 Bajó

Precio de los lácteos

Nombre del producto Presentación Precio calidad extra ($) Precio calidad primera ($) Precio por unidad ($) Variación precio día anterior Cuajada Kilo (1 kilo) 18.000 18.000 18.000 Estable Queso campesino Kilo (1 kilo) 21.000 21.000 21.000 Estable Queso coste Kilo (1 kilo) 24.000 24.000 24.000 Estable Queso doble crema Kilo (1 kilo) 22.000 22.000 22.000 Estable Queso paipa Kilo (1 kilo) 35.000 35.000 35.000 Estable Queso pera Kilo (1 kilo) 35.000 35.000 35.000 Estable

Cómo llegar a Corabastos

Para desplazarse a Corabastos puede utilizar distintos medios de transporte, según el lugar de origen dentro de Bogotá. La central se encuentra en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, en la dirección avenida carrera 80 # 2-51. Para quienes utilizan transporte público, una opción es el sistema Transmilenio. La estación más cercana es Zona Industrial, ubicada sobre la troncal de la avenida de las Américas. Desde ese punto, se puede continuar el recorrido en un servicio alimentador o en un bus del SITP que se dirija hacia la Avenida 80. Otra posibilidad es llegar hasta la estación Banderas y tomar rutas que conectan con el sector de Corabastos.

Los buses del SITP también tienen recorridos que pasan por la zona. Algunas rutas circulan por la avenida 80 o por la avenida Villavicencio y permiten llegar directamente a la central. Para conocer los horarios y trayectos disponibles, se puede consultar la aplicación oficial del SITP o plataformas de movilidad urbana.



Quienes se desplazan en vehículo particular pueden ingresar por la avenida 80, la avenida Villavicencio o la calle 3. En los alrededores de Corabastos hay espacios destinados al parqueo de compradores y comerciantes. El tráfico puede aumentar en ciertos momentos del día debido al volumen de actividades comerciales. También existe la opción de llegar en bicicleta, ya que hay ciclorrutas en las vías principales cercanas a la central. En ese caso, se sugiere tener precaución por el flujo vehicular. Las actividades en Corabastos comienzan en horas tempranas. Por esta razón, muchos compradores y comerciantes optan por llegar antes de las 6:00 a.m. para realizar sus operaciones con mayor rapidez.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL