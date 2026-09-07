Baloto y Revancha hoy: resultados del juego de este lunes 7 de septiembre de 2026

Hoy, lunes 7 de septiembre de 2026, la gran expectativa nacional se concentra en el esperado sorteo de Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más populares de todo el país. Miles de colombianos permanecen atentos al desarrollo de esta jornada, que llega con la firme promesa de transformar la vida de quien logre acertar la combinación ganadora. El sorteo se realiza alrededor de las 11:00 p. m. y los resultados se publican minutos después de terminada la extracción. Al momento de redactar esta nota, las cifras oficiales aún aparecen pendientes de confirmación definitiva, por lo que los participantes aguardan la transmisión nocturna para verificar si finalmente hay un nuevo multimillonario en Colombia.



Resultados Baloto 7 de septiembre

Balotas ganadoras: _ _ _ _ _

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Resultados Revancha 7 de septiembre

Balotas ganadoras: _ _ _ _ _



Superbalota: _

¿Cómo jugar el Baloto y Revancha?

Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números en un rango del 1 al 43, además de una Superbalota que se elige entre el 1 y el 16. El participante tiene la libertad de escoger sus números manualmente o permitir que el sistema computarizado los genere de manera aleatoria. Por su parte, la modalidad Revancha permite jugar utilizando exactamente la misma combinación elegida para el sorteo principal y ofrece una segunda oportunidad de ganar un acumulado independiente. Así, con una sola apuesta el comprador participa en dos sorteos consecutivos durante la misma noche.



¿Cuánto cuesta el Baloto y Revancha?

El ingreso a este popular juego de azar tiene un costo fijado por el operador oficial del sorteo en el país. Actualmente, realizar una apuesta estándar de Baloto tiene un valor de 6.000 pesos colombianos. Quienes desean participar también en la modalidad Revancha deben adquirir esta opción correspondiente en el mismo momento de realizar su apuesta inicial. Es sumamente importante recordar que todos los tiquetes oficiales se deben comprar exclusivamente en los puntos autorizados de venta distribuidos en todo el territorio nacional.



¿Qué días juega el Baloto y Revancha?

Los sorteos de este emocionante juego se realizan de manera periódica para mantener viva la atención del público. Baloto y Revancha juega tres veces por semana: los días lunes, miércoles y sábados. Los resultados oficiales de cada jornada se conocen durante la noche y se publican casi de inmediato en los canales de comunicación oficiales del operador. Esta regularidad permite que las bolsas de premios crezcan con rapidez cuando ningún apostador en el país acierta la combinación de números principales y la Superbalota.



¿De cuánto es el premio mayor de el Baloto y Revancha?

Para el sorteo de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026, los acumulados anunciados representan cifras sumamente llamativas. La modalidad de Baloto ofrece un gran acumulado de 57.200 millones de pesos. Por su parte, el acumulado destinado para la modalidad de Revancha se sitúa en 2.800 millones de pesos. Estos montos se generan por el sistema de acumulación progresiva del juego, que incrementa el valor de la bolsa de premios en cada sorteo donde ningún jugador logra coincidir exactamente con la combinación ganadora.



¿Qué hacer si se gana el Baloto y Revancha?

Si una persona resulta ganadora de los acumulados, debe seguir el protocolo de seguridad establecido para el cobro. Lo primero es conservar el tiquete original en perfecto estado de conservación, ya que este representa el único soporte válido para reclamar el dinero. Los expertos aconsejan firmar el respaldo del tiquete inmediatamente después de comprarlo y guardarlo en un lugar seguro hasta que se publiquen los resultados oficiales. Finalmente, el ganador debe presentar su documento de identidad y realizar el trámite según las condiciones fijadas por el operador en Colombia.