¿Cuál fue el resultado de Super Astro Luna hoy? Número y signo ganador del 7 de septiembre de 2026

El sorteo de Super Astro Luna se realiza nuevamente este lunes 7 de septiembre de 2026. La combinación ganadora está conformada por cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco, por lo que ambos elementos deben ser revisados en el resultado oficial.

¿Cómo funciona Super Astro Luna?

La dinámica de este juego consiste en escoger un número de hasta cuatro cifras y asociarlo con uno de los 12 signos zodiacales.

Las opciones numéricas van desde 0000 hasta 9999, mientras que los signos disponibles son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.



Para obtener el premio mayor es necesario acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente y el signo zodiacal. También existen categorías de premios para quienes acierten las últimas tres o las últimas dos cifras, de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.



¿Cuánto cuesta una apuesta?

El valor de la jugada puede establecerse desde $500 según la apuesta realizada. El reglamento del juego establece estos valores como los límites mínimo y máximo por apuesta.



También existe la modalidad de jugar un mismo número asociado a los 12 signos zodiacales. De acuerdo con la información oficial, cada tiquete puede incluir hasta cuatro apuestas diferentes.

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Horario de Super Astro Luna

El sorteo nocturno tiene horarios diferentes dependiendo del día:



Lunes a viernes: 10:50 p.m.

10:50 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Super Astro también cuenta con la modalidad Super Astro Sol, que corresponde al sorteo diurno.



Resultado de Super Astro Luna de hoy 7 de septiembre

El sorteo de este lunes dejó como ganador al siguiente resultado:



Número ganador: pendiente

pendiente Signo zodiacal: pendiente

¿Qué hacer si el número resulta ganador?

Después de conocer la combinación oficial, es importante revisar las cifras y el signo que aparecen en el tiquete. Si existe coincidencia, el comprobante debe conservarse en buenas condiciones para realizar el proceso de reclamación.

La información oficial señala que para cobrar un premio se debe presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras, junto con una fotocopia legible del documento de identidad.

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Además, el derecho a cobrar un premio tiene un plazo de un año contado desde la fecha del sorteo, según el reglamento del juego.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co