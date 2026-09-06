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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió el periodista Juan Guillermo Ríos, reconocido presentador del histórico 'Noticiero de las 7'

Murió el periodista Juan Guillermo Ríos, reconocido presentador del histórico 'Noticiero de las 7'

Andrés Ríos confirmó el fallecimiento de su padre, quien en sus más de cinco décadas de trayectoria pasó por medios como Caracol Radio, Caracol Televisión y la revista Semana, además de dirigir las emisoras de la Policía Nacional.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Murió el periodista Juan Guillermo Ríos, reconocido presentador del histórico 'Noticiero de las 7'
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El periodismo colombiano está de luto. Juan Guillermo Ríos, reconocido periodista y presentador de noticias, murió en Medellín a los 74 años, según confirmó su hijo, el también periodista Andrés Ríos.

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De acuerdo con la información entregada por su hijo, el comunicador venía siendo atendido por varias enfermedades y falleció rodeado de sus seres queridos.

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Juan Guillermo Ríos dejó una extensa trayectoria en los medios de comunicación y fue especialmente recordado por su trabajo como presentador del Noticiero de las 7 donde alcanzó gran reconocimiento entre los televidentes.

Su historia en el periodismo comenzó en 1970, cuando ingresó a trabajar en Caracol Radio. Nacido en el barrio Manrique de Medellín y cuarto de once hermanos, estudió en la Universidad de Antioquia y también realizó estudios en Bélgica.

Uno de los momentos que marcó su carrera fue la entrevista que realizó a Jaime Bateman Cayón, uno de los principales dirigentes del Movimiento 19 de Abril (M-19). Esta conversación realizada en las selvas sur del país fue determinante para impulsar su reconocimiento en el periodismo.

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Ríos fue el presentador del Noticiero de las 7 entre 1984 y 1985. Durante esa época llegó a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión informativa. Según se ha señalado sobre su paso por el noticiero, llegó a alcanzar niveles de audiencia de entre el 80 % y el 90 % del rating, una cifra histórica en el país.

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Su trayectoria también estuvo marcada por momentos complejos. En 1982 fue secuestrado por integrantes del M-19 y, posteriormente, en 1985, fue censurado. Además, tuvo su propia programadora de televisión, Notivisión.

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A lo largo de su carrera trabajó en diferentes medios y entidades. Hizo parte de Caracol Televisión, Caracol Radio y la Revista Semana, además de dirigir las emisoras de la Policía Nacional. También se desempeñó como docente de periodismo y fue asesor de la Universidad Sergio Arboleda.

En 1998 fue sometido a una operación para extirparle un cáncer en el riñón. Posteriormente sufrió una perforación en el colon y una peritonitis que desencadenó una falla sistémica. La situación derivó además en varios paros cardiacos y en un coma profundo que se prolongó durante varios meses.

A pesar de las dificultades, Ríos continuó vinculado al periodismo y dejó también un registro de sus experiencias profesionales y personales. En 2022 publicó junto a su hijo Andrés Ríos el libro “Memorias con Paz y Amor y Buen Genio”, título que hacía referencia a la frase con la que acostumbraba despedir su noticiero.

Precisamente, durante la presentación de ese libro, le pidieron que dijera cuál sería su epitafio. Su respuesta fue: “Aquí yace Juan Guillermo Ríos, profesión, reportero y periodista”. Y, fiel a la frase que marcó su paso por la televisión, agregó: “Paz, amor y buen genio”.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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