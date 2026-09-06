Murió el periodista Juan Guillermo Ríos, reconocido presentador del histórico 'Noticiero de las 7'

El periodismo colombiano está de luto. Juan Guillermo Ríos, reconocido periodista y presentador de noticias, murió en Medellín a los 74 años, según confirmó su hijo, el también periodista Andrés Ríos.

De acuerdo con la información entregada por su hijo, el comunicador venía siendo atendido por varias enfermedades y falleció rodeado de sus seres queridos.

Juan Guillermo Ríos dejó una extensa trayectoria en los medios de comunicación y fue especialmente recordado por su trabajo como presentador del Noticiero de las 7 donde alcanzó gran reconocimiento entre los televidentes.



Su historia en el periodismo comenzó en 1970, cuando ingresó a trabajar en Caracol Radio. Nacido en el barrio Manrique de Medellín y cuarto de once hermanos, estudió en la Universidad de Antioquia y también realizó estudios en Bélgica.



Uno de los momentos que marcó su carrera fue la entrevista que realizó a Jaime Bateman Cayón, uno de los principales dirigentes del Movimiento 19 de Abril (M-19). Esta conversación realizada en las selvas sur del país fue determinante para impulsar su reconocimiento en el periodismo.

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Ríos fue el presentador del Noticiero de las 7 entre 1984 y 1985. Durante esa época llegó a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión informativa. Según se ha señalado sobre su paso por el noticiero, llegó a alcanzar niveles de audiencia de entre el 80 % y el 90 % del rating, una cifra histórica en el país.

Su trayectoria también estuvo marcada por momentos complejos. En 1982 fue secuestrado por integrantes del M-19 y, posteriormente, en 1985, fue censurado. Además, tuvo su propia programadora de televisión, Notivisión.

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A lo largo de su carrera trabajó en diferentes medios y entidades. Hizo parte de Caracol Televisión, Caracol Radio y la Revista Semana, además de dirigir las emisoras de la Policía Nacional. También se desempeñó como docente de periodismo y fue asesor de la Universidad Sergio Arboleda.

En 1998 fue sometido a una operación para extirparle un cáncer en el riñón. Posteriormente sufrió una perforación en el colon y una peritonitis que desencadenó una falla sistémica. La situación derivó además en varios paros cardiacos y en un coma profundo que se prolongó durante varios meses.

A pesar de las dificultades, Ríos continuó vinculado al periodismo y dejó también un registro de sus experiencias profesionales y personales. En 2022 publicó junto a su hijo Andrés Ríos el libro “Memorias con Paz y Amor y Buen Genio”, título que hacía referencia a la frase con la que acostumbraba despedir su noticiero.

Precisamente, durante la presentación de ese libro, le pidieron que dijera cuál sería su epitafio. Su respuesta fue: “Aquí yace Juan Guillermo Ríos, profesión, reportero y periodista”. Y, fiel a la frase que marcó su paso por la televisión, agregó: “Paz, amor y buen genio”.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co