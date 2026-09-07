Lotería del Tolima hoy, lunes 7 de septiembre: número ganador del último sorteo

Una nueva oportunidad de transformarse en multimillonario llega esta noche para los compradores de la Lotería del Tolima. La reconocida entidad departamental vuelve a poner a prueba la suerte de miles de colombianos en su habitual cita de inicio de semana, ofreciendo una bolsa global de premios que supera los 13.400 millones de pesos colombianos.

En esta jornada, la atención de los aficionados está centrada en la combinación afortunada de cuatro cifras y tres dígitos de serie que se llevará el ansiado Premio Mayor de 3.500 millones de pesos.



Tablero oficial de resultados: Sorteo 4186

os sorteos se emiten en vivo sobre las 10:30 p.m. mediante el Canal Uno y las plataformas oficiales del juego, con la supervisión de delegados del Gobierno Departamental e Ibagué para validar la transparencia de la extracción de balotas.



Premio Mayor ($3.500 Millones): 2 - 6 - 8 - 0

Serie: 022

(Espacio reservado para actualización en directo en cuanto concluya la transmisión del sorteo).



Guía rápida para verificar y reclamar premios

Si usted adquirió el billete o la fracción ganadora de este 7 de septiembre de 2026, debe considerar el protocolo establecido por la administración del juego para el cobro de las cuantías:



Verificación del billete e integridad física: Guarde el boleto en un lugar seguro. Cualquier enmendadura, arruga severa, rasgadura o alteración en las cifras impresas invalida la reclamación. Trámite según el valor monetario:

Hasta 5 millones de pesos: Se cobra directamente en las agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero de confianza. Es necesario presentar la cédula de ciudadanía original y entregar la fracción. Premios mayores a 5 millones de pesos: Exigen la presencia en las oficinas de la Lotería del Tolima (o agencias principales). Se solicita diligenciar el Formulario de Identificación de Ganadores, fotocopia de la cédula, certificación bancaria para el depósito mediante transferencia y copia del RUT. Descuentos y retenciones de ley: Todo premio de lotería en Colombia considerado ganancia ocasional está sujeto a una retención en la fuente del 20% sobre el valor nominal bruto (Estatuto Tributario Nacional), valor que la Lotería retiene automáticamente al momento de ordenar el desembolso.

La transferencia del dinero a favor del público no solo recompensa a los apostadores, sino que fortalece las arcas del sistema de salud del departamento del Tolima, destino final de las rentas monopolísticas generadas por los juegos de suerte y azar en la provincia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.