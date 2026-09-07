Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy 7 de septiembre: ¿acertó el número?

Este lunes 7 de septiembre de 2026 se realizan nuevos sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto, tres juegos de azar que cuentan con mecanismos diferentes para determinar a los ganadores. Los resultados de esta jornada se encuentran pendientes y serán conocidos una vez finalicen los respectivos sorteos.

Para quienes participan en las loterías tradicionales, es importante tener en cuenta que la verificación no depende únicamente de los números. Tanto en Cundinamarca como en Tolima se debe revisar también la serie del billete, especialmente cuando se trata del premio mayor.



Lotería de Cundinamarca hoy 7 de septiembre

La Lotería de Cundinamarca tiene programado para este lunes uno de sus sorteos habituales. En esta jornada se pone en juego su estructura de premios, que contempla un premio mayor y diferentes categorías de premios secos y aproximaciones como:



Balsa Millonaria: $500 millones con serie.

$500 millones con serie. Tunjo de Oro: $300 millones con serie.

$300 millones con serie. Guaca Secreta: $100 millones con serie.

$100 millones con serie. Tres Tesoros: tres premios de $50 millones con serie.

tres premios de $50 millones con serie. 20 Tesoros: premios de $20 millones con serie.

premios de $20 millones con serie. 35 Tesoros: premios de $10 millones con serie.

Resultado del premio mayor:



Número ganador: 4484

4484 Serie: 006

Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima también tiene su sorteo programado para este lunes 7 de septiembre. El juego cuenta con un premio mayor de 3.500 millones de pesos, además de varias categorías de premios secos.

Entre estos se encuentran Casa para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna y La Ráfaga Millonaria, con valores establecidos dentro del plan de premios.



Resultado del premio mayor:



Número ganador: 2680

2680 Serie: 022

Baloto y Revancha

La jornada también incluye los sorteos de Baloto y Revancha, juegos que tienen una dinámica diferente a las loterías de Cundinamarca y Tolima.



En Baloto, cada apuesta está conformada por cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Revancha utiliza la misma combinación registrada en la apuesta, pero participa por un acumulado independiente..

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Resultado Baloto:



Números ganadores: 28 - 05 - 03 - 17 - 13

28 - 05 - 03 - 17 - 13 Superbalota: 01

Resultado Revancha:



Números ganadores: 17 - 16 - 08 - 27 - 39

17 - 16 - 08 - 27 - 39 Superbalota: 11

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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