Gobierno no subirá precio de la gasolina y ACPM hasta septiembre, en solidaridad tras terremoto

El Gobierno Nacional informó que mantendrá sin incrementos los precios de referencia de la gasolina corriente y del ACPM durante septiembre, en solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Esta decisión busca aliviar la situación de los hogares colombianos, evitar mayores costos en el transporte de alimentos, medicinas y bienes esenciales, y facilitar la movilización de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

"En coordinación con el Ministerio de Hacienda, desde el Gobierno Nacional actuamos de manera coordinada para que las medidas lleguen a quienes más lo necesitan. Gobernar también es responder con solidaridad, responsabilidad y presencia en los momentos más difíciles", indicó el Gobierno.

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