En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AVALANCHA NEPAL
CORTES DE AGUA MEDELLÍN
'URÍAS PERDOMO'
PRESUPUESTO GENERAL
GUSTAVO APONTE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Gobierno no subirá precio de la gasolina y ACPM hasta septiembre, en solidaridad tras terremoto

Gobierno no subirá precio de la gasolina y ACPM hasta septiembre, en solidaridad tras terremoto

Esta decisión busca aliviar la situación de los hogares, evitar mayores costos en el transporte de bienes esenciales, y facilitar la movilización de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de ago, 2026
Comparta en:
Este será el precio de la gasolina en Colombia, en promedio, con la rebaja de 500 pesos
Precio de la gasolina en Colombia -
Colprensa

El Gobierno Nacional informó que mantendrá sin incrementos los precios de referencia de la gasolina corriente y del ACPM durante septiembre, en solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Esta decisión busca aliviar la situación de los hogares colombianos, evitar mayores costos en el transporte de alimentos, medicinas y bienes esenciales, y facilitar la movilización de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

"En coordinación con el Ministerio de Hacienda, desde el Gobierno Nacional actuamos de manera coordinada para que las medidas lleguen a quienes más lo necesitan. Gobernar también es responder con solidaridad, responsabilidad y presencia en los momentos más difíciles", indicó el Gobierno.

Últimas Noticias

Super Astro Sol resultados del 10 de junio de 2026: estos son los números ganadores
ECONOMÍA

Super Astro Sol hoy, sábado 29 de agosto de 2026: consulte el número y signo del sorteo

Dorado Tarde
ECONOMÍA

Dorado Tarde hoy, sábado 29 de agosto de 2026: consulte el resultado del sorteo

Noticia en desarrollo...

Relacionados

Precio de la gasolina

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad