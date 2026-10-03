Resultados de Baloto y Revancha hoy 3 de octubre de 2026: números ganadores del sorteo

Este sábado, 3 de octubre de 2026, los colombianos aguardan con expectativa los resultados de Baloto y Revancha, uno de los juegos que más millonarios deja en el país. Conozca aquí las cifras oficiales que pueden transformar las finanzas del próximo afortunado ganador.

El sorteo se consolida como una de las oportunidades de mayor impacto en la agenda económica de los hogares colombianos que buscan una transformación radical en sus ingresos. Cada semana, las esferas numeradas definen el rumbo de miles de millones de pesos en todo el territorio nacional. A continuación, se detallan los números que conforman las combinaciones principales de la actual jornada, correspondientes al gran acumulado.



¿Qué número cayó en el Baloto hoy 3 de octubre de 2026?

El premio mayor exige que el jugador logre acertar cinco números principales y una superbalota para llevarse el pozo principal. Las cifras que otorgan este codiciado acumulado se presentan de manera exacta a continuación. Se recomienda revisar detenidamente cada número en el tiquete de juego impreso.



Números ganadores : 03 - 31 - 26 - 14 - 10

: 03 - 31 - 26 - 14 - 10 Superbalota: 10

Resultados de Revancha: combinación ganadora de la jornada

Para quienes apostaron por la segunda oportunidad del sorteo, la Revancha ofrece también un pozo multimillonario paralelo al juego principal. La dinámica es idéntica a la categoría tradicional, requiriendo de la misma forma cinco aciertos básicos y la esfera adicional.



Números ganadores : 27 - 23 - 38 - 19 - 40

: 27 - 23 - 38 - 19 - 40 Superbalota: 14

Pasos a seguir para reclamar los premios

En el momento en que un ciudadano comprueba que posee los números ganadores, es fundamental iniciar un proceso estricto para hacer efectivo el cobro del dinero. Las políticas establecidas por el operador del juego determinan que los premios de menor cuantía pueden ser solicitados directamente en los puntos de venta autorizados distribuidos por todo el territorio nacional, siempre presentando el tiquete original en perfecto estado.

Por el contrario, cuando se trata del premio mayor o de sumas de alta denominación, el protocolo de entrega cambia drásticamente para garantizar la seguridad. El ganador debe dirigirse a las entidades fiduciarias designadas por el operador oficial. Es un requisito obligatorio presentar el tiquete original sin enmendaduras, tachaduras ni alteraciones de ningún tipo, acompañado del documento de identidad original y una fotocopia del mismo. Adicionalmente, el afortunado debe diligenciar el formulario de pago de premios proporcionado por la entidad. Se aconseja firmar la parte posterior del billete de juego para garantizar la titularidad y evitar cualquier inconveniente legal. Las autoridades financieras sugieren mantener absoluta reserva y buscar asesoría profesional antes de realizar movimientos bancarios de gran magnitud.



Descuentos y retenciones de ley por ganancias ocasionales en Colombia

Un aspecto crucial que todo jugador debe conocer sobre los sorteos radica en las obligaciones tributarias vigentes en la legislación colombiana. El valor anunciado del premio mayor no corresponde al dinero neto que recibe el ganador en su cuenta bancaria. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establece un impuesto denominado ganancia ocasional, el cual se aplica a todos los premios de loterías, rifas, apuestas y similares que superen los topes definidos anualmente.

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Actualmente, la normativa determina que se debe realizar una retención equivalente al 20 por ciento del valor total del premio obtenido. Además de este porcentaje, el ganador asume el descuento correspondiente al impuesto financiero conocido como el cuatro por mil (Gravamen a los Movimientos Financieros) al momento de realizar la transferencia del dinero hacia la cuenta del beneficiario. Es decir, el operador del juego ejecuta estos descuentos de manera automática antes de desembolsar el monto, entregando únicamente el saldo neto. Estas retenciones son un mecanismo de recaudo estatal y el contribuyente debe reflejar este incremento patrimonial en su respectiva declaración de renta en el año gravable correspondiente, para evitar sanciones ante la autoridad fiscal.



La importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

El mercado de los juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra regulado estrictamente por Coljuegos, la entidad gubernamental encargada de administrar, vigilar y controlar este sector de la economía. Para garantizar la transparencia y la seguridad de las apuestas, es imperativo que los ciudadanos adquieran sus tiquetes única y exclusivamente en las redes transaccionales y puntos de venta oficiales.



Apostar en establecimientos ilegales o plataformas no certificadas representa un riesgo directo para el patrimonio. Las redes clandestinas no ofrecen ninguna garantía de pago en caso de resultar ganador y, además, evaden las contribuciones de ley. Los recursos recaudados a través de las empresas legales se destinan directamente a la financiación de la salud pública en los diferentes departamentos. Por consiguiente, al participar en el mercado regulado, no solo se protege la inversión y se asegura el pago del premio mayor bajo todas las normativas, sino que se contribuye al desarrollo y bienestar del sistema sanitario nacional.



Vigencia de los tiquetes y plazos para solicitar el dinero

Finalmente, los usuarios deben tener presente el marco temporal establecido por la ley para reclamar los fondos. Los ganadores de cualquier categoría no tienen un tiempo indefinido para solicitar sus pagos. La normativa sobre juegos de suerte y azar estipula que el derecho al cobro caduca transcurrido exactamente un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Si un jugador no se presenta dentro de los 365 días calendario con su tiquete válido, los recursos son transferidos al sector salud y el beneficiario pierde toda potestad sobre el dinero acumulado.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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