Resultados Baloto y Revancha último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026: números ganadores

La noche de este sábado 9 de mayo de 2026, la atención de miles de colombianos se centra una vez más en las balotas que podrían transformar radicalmente su realidad financiera. Como es habitual cada miércoles y sábado, la esperanza de convertirse en el próximo multimillonario del país ha movilizado a los ciudadanos hacia los puntos de venta autorizados, consolidando a este sorteo de Baloto y Revancha como el referente absoluto de la suerte en Colombia.



Bajo la operación de Operador Nacional de Juegos (ONJ), el sorteo no solo representa una oportunidad de fortuna personal, sino que cumple una función social fundamental al destinar una parte significativa de sus ingresos al fortalecimiento del sistema de salud pública en el territorio nacional. Esta estructura paramutual, que permite que el acumulado crezca indefinidamente hasta encontrar un ganador, ha entregado premios históricos.



Resultados Baloto último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Súper Balota: Pendiente

Resultados Revancha último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Súper Balota: Pendiente

Los resultados oficiales se dan a conocer habitualmente entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m. a través de la señal del Canal 1. Además de la televisión, los apostadores pueden verificar sus tiquetes en tiempo real mediante las redes sociales verificadas de la entidad y su página web oficial.



¿Cómo participar de Baloto y Revancha?

Para participar en esta jornada de sábado, los jugadores debieron seleccionar una combinación estratégica de 5 números (en un rango del 1 al 43) y una "Súper Balota" (del 1 al 16). El sistema ofrece dos modalidades principales con los siguientes costos vigentes para este 2026:



Baloto Tradicional: Tiene un valor de $5.700 (IVA incluido). Baloto con Revancha: Por un total de $9.200 (IVA incluido), el jugador participa con sus mismos números en un segundo sorteo por un acumulado independiente, lo que efectivamente duplica las posibilidades de ganar en la misma noche.

Es importante destacar que existen ocho categorías de premios, por lo que no es estrictamente necesario acertar toda la combinación para recibir una compensación económica; se pueden obtener premios menores incluso acertando únicamente la Súper Balota. En caso de que la fortuna le sonría en este sorteo del 9 de mayo, es vital conocer el procedimiento legal de reclamación, el cual se rige por la Unidad de Valor Tributario (UVT) de 2026, fijada en $52.374.



Premios menores a $9.532.068 (182 UVT): El ganador puede dirigirse a cualquier punto de las redes Su Red o SuperGIROS. Es indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado y el documento de identidad.

Premios Mayores o Acumulado: El trámite es más riguroso y se realiza exclusivamente en las oficinas de la entidad fiduciaria autorizada, ubicadas en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Bucaramanga.

Se debe tener en cuenta que, por disposición del Estatuto Tributario, a los premios ganados se les aplica una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. Finalmente, todo ganador dispone de un plazo máximo de un año (365 días) para realizar el cobro antes de que el derecho al premio caduque definitivamente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.