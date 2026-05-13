Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 13 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Manizales realiza este miércoles 13 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene atentos a miles de apostadores en diferentes regiones del país. Como ocurre cada semana, los participantes esperan conocer la combinación ganadora para verificar si lograron acertar el premio mayor de esta jornada.



Desde las 11:00 de la noche se desarrolla la transmisión oficial del sorteo, uno de los más tradicionales de Colombia y que continúa consolidándose como una de las loterías con mayor reconocimiento entre los jugadores.



Resultados de la Lotería de Manizales hoy, 13 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los números ganadores de la Lotería de Manizales:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Los resultados oficiales son publicados posteriormente en canales autorizados y plataformas oficiales de la entidad.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete compuesto por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambos datos exactamente como son anunciados durante el sorteo.

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Los jugadores también pueden participar mediante fracciones, lo que permite realizar apuestas con diferentes valores. En caso de resultar ganador con una fracción, el pago se realiza proporcionalmente según la cantidad adquirida.

Gracias a este formato, la Lotería de Manizales mantiene una amplia participación semanal en distintas zonas del territorio nacional.



Horario y transmisión del sorteo

La Lotería de Manizales juega todos los miércoles en horario nocturno. El sorteo inicia desde las 11:00 p.m. y puede seguirse a través de canales autorizados y plataformas digitales oficiales.



La transmisión se desarrolla bajo medidas de supervisión y control que buscan garantizar la transparencia durante cada etapa del proceso.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

El sorteo cuenta con un premio mayor de 2.600 millones de pesos, además de diferentes premios secos y aproximaciones que amplían las oportunidades de ganar.



Entre los premios adicionales se encuentran:



Tres premios secos de 200 millones de pesos.

Cinco premios secos de 100 millones de pesos.

Diez premios secos de 80 millones de pesos.

Diez premios secos de 60 millones de pesos.

Diez premios secos de 50 millones de pesos.

Diez premios secos de 40 millones de pesos.

Asimismo, la lotería contempla premios por aproximaciones y coincidencias parciales en cifras iniciales o finales, permitiendo que más jugadores puedan obtener algún tipo de premio.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, las autoridades recomiendan conservar el billete en buen estado, sin tachaduras, rupturas o enmendaduras, ya que este documento será indispensable para realizar cualquier trámite de cobro.

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Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben gestionarse directamente ante las oficinas del operador oficial.

Para reclamar un premio generalmente se requiere:



Presentar el billete original.

Mostrar documento de identidad.

Cumplir con los requisitos establecidos por la entidad.

Los premios están sujetos a descuentos y retenciones establecidos por la ley colombiana para juegos de suerte y azar.



Recomendaciones para los jugadores

La entidad recomienda verificar siempre los resultados en canales oficiales y evitar compartir imágenes completas del billete en redes sociales o plataformas no verificadas.

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También se aconseja revisar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier proceso de reclamación para evitar inconvenientes durante el cobro.

Con este nuevo sorteo, la Lotería de Manizales continúa manteniendo viva la expectativa de miles de colombianos que cada miércoles participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora y obtener uno de los premios millonarios disponibles.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co