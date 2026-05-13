Resultados Super Astro Luna hoy, miércoles 13 de mayo de 2026: números ganadores y signo zodiacal

Miles de jugadores en Colombia siguen atentos este miércoles 13 de mayo de 2026 a una nueva jornada del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más consultados del país y que diariamente reúne a participantes que esperan acertar la combinación favorecida.



Este sorteo se desarrolla en horario nocturno y mantiene una dinámica distinta frente a otros juegos tradicionales de chance, ya que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales.

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Precisamente, esa mezcla entre azar y astrología continúa despertando interés entre quienes diariamente realizan apuestas en diferentes regiones del territorio nacional.



Resultados Super Astro Luna hoy, 13 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes al Super Astro Luna:



Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Signo zodiacal: [POR DEFINIR]

Las autoridades recomiendan consultar únicamente plataformas y canales oficiales autorizados para verificar los resultados y evitar información errónea o posibles inconvenientes durante el proceso de reclamación de premios.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo y permite distintas modalidades de participación. Cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y asociarlo a uno de los signos zodiacales disponibles.

Asimismo, existe una modalidad automática en la que el sistema asigna al azar tanto el número como el signo, alternativa que suele ser utilizada por quienes prefieren dejar la elección completamente en manos de la suerte.



El valor de la apuesta puede variar según la decisión del participante y el punto autorizado donde se realice el juego.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El Super Astro Luna se juega todos los días en Colombia y cuenta con horarios establecidos dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Los resultados se publican posteriormente a través de plataformas digitales y canales oficiales autorizados.



Plan de premios del Super Astro Luna

El esquema de premios depende del nivel de coincidencia entre el número y el signo zodiacal seleccionados por el jugador.



Las principales categorías de pago incluyen:



Cuatro cifras y signo zodiacal: hasta 42.000 veces lo apostado.

Tres cifras y signo zodiacal: hasta 1.000 veces la apuesta.

Dos cifras y signo zodiacal: hasta 100 veces lo jugado.

Gracias a este sistema, los participantes cuentan con varias posibilidades de obtener premios en cada sorteo.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, ya que será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

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Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren validaciones adicionales y trámites directamente con los operadores oficiales.

Asimismo, los premios superiores al monto establecido por la ley están sujetos a retenciones por concepto de ganancia ocasional.

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Con una nueva jornada en desarrollo, el Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, manteniendo viva cada noche la expectativa de miles de jugadores que esperan acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co