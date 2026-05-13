Resultados Lotería del Valle último sorteo hoy, miércoles 13 de mayo de 2026: números ganadores

Hoy juega la Lotería del Valle, uno de los sorteos tradicionales en Colombia que se realiza cada miércoles y que despierta interés en miles de personas que consultan los resultados al finalizar la jornada. Este juego de azar, administrado por la Gobernación del Valle del Cauca, mantiene una dinámica semanal que permite a los participantes verificar si sus números coinciden con la combinación ganadora.

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En el sorteo realizado este miércoles 13 de mayo de 2026, la Lotería del Valle dio a conocer los números oficiales correspondientes al premio mayor y a las distintas categorías que hacen parte del plan de premios. Como es habitual, el resultado incluye una serie y un número específico, elementos necesarios para determinar si un billete resulta ganador.



Resultados Lotería del Valle 13 de mayo de 2026

El resultado del sorteo más reciente es el siguiente:



Número ganador:

Serie:

El premio mayor corresponde al valor principal asignado en cada sorteo, y para reclamarlo es necesario que el número y la serie coincidan de manera exacta con el billete adquirido. La Lotería del Valle opera bajo un sistema tradicional de sorteos en el que los participantes compran billetes físicos o digitales con un número de cuatro cifras y una serie. Cada billete tiene un valor determinado y participa en un único sorteo. El sistema de premios está estructurado en diferentes categorías:



Premio mayor: se entrega al número exacto con la serie correspondiente.

Premios secundarios: son montos menores que se asignan a otros números específicos.

Aproximaciones: recompensas para números cercanos al ganador.

Terminaciones y centenas: premios por coincidencias parciales.

Este esquema permite que no solo una persona resulte beneficiada en cada sorteo, sino que varios participantes puedan recibir pagos dependiendo del nivel de coincidencia.



¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Valle?

Para cobrar un premio de la Lotería del Valle es necesario seguir el procedimiento establecido por la entidad, el cual depende del valor ganado. El primer paso consiste en verificar que el billete o fracción coincidan con los resultados oficiales, teniendo en cuenta tanto el número como la serie. Este documento debe conservarse en buen estado, ya que es el soporte para iniciar el proceso de reclamación. En el caso de premios menores, el cobro se puede realizar directamente en el punto de venta autorizado o con el distribuidor que vendió el billete. Allí se valida la información y se efectúa el pago correspondiente.

Cuando el valor del premio es superior, el procedimiento cambia. Para montos desde aproximadamente 20 o 30 millones de pesos en adelante, el ganador debe acercarse a las oficinas de la Lotería del Valle, ubicadas en la sede de la Beneficencia del Valle en Cali. En estos casos, se exige presentar el billete original firmado en la parte posterior e incluir datos como número de identificación y huella. Además, se deben entregar documentos adicionales como copia de la cédula y certificación bancaria para realizar el pago por transferencia.



Una vez entregado el billete, la entidad realiza un proceso de verificación de autenticidad. Este incluye la revisión de las medidas de seguridad del documento y la validación con la empresa que imprime los billetes. Solo después de este procedimiento se autoriza el pago del premio. El desembolso no es inmediato. Según la Lotería del Valle, el pago puede tardar hasta 30 días calendario después de completar los trámites y validar la información del ganador. Otro aspecto importante es el plazo para reclamar el premio. La entidad establece que los ganadores tienen un tiempo límite de 12 meses desde la fecha del sorteo para iniciar el proceso. Si no se realiza dentro de ese periodo, el derecho al cobro se pierde.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL