Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Banco de Bogotá alerta por común fraude con transferencias por llaves: pilas a estos mensajes

Banco de Bogotá alerta por común fraude con transferencias por llaves: pilas a estos mensajes

De acuerdo con el Banco de Bogotá, estos mensajes buscan generar la sensación de que el cliente debe actuar de inmediato para no perder dinero o beneficios. Siga estas recomendaciones.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de sept, 2025
Estafas banco de Bogotá
Evite responder mensajes de publicaciones de la entidad. -
Foto: Plaza de las Américas y archivo

