Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío: premios último sorteo jueves 8 de enero de 2026

Este jueves, 8 de enero de 2026, se realizan dos sorteos importantes en Colombia: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío. Ambos sorteos están programados para las 10:30 p.m. La Lotería del Quindío se transmite por el canal Telecafé y sus plataformas digitales (Facebook Live y YouTube Live). La Lotería de Bogotá se emite por el Canal 1 y sus canales digitales.

El premio mayor de la Lotería de Bogotá es de 14.000 millones de pesos. El premio mayor de la Lotería del Quindío es de 2.000 millones de pesos. Estos sorteos son parte del calendario nacional de juegos de azar y cuentan con planes de premios que incluyen categorías adicionales para aumentar las opciones de ganancia.



Resultados de la Lotería del Quindío

Teniendo en cuenta la transmisión del sorteo, vigilada por Coljuegos, estos fueron los números ganadores del sorteo del 8 de enero de la Lotería del Quindío.



Números ganadores : 1252

: Serie: 188

Premios de la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío tiene un premio mayor de $2.000 millones y un plan total de $9.600 millones. Ese dinero se reparte en varias categorías para que haya más opciones de ganar. No todo depende del número principal: además del premio mayor, hay premios secos y premios por aproximación. Esto significa que, aunque no se acierte el número completo, todavía hay chances de llevarse algo.



Premios secos

A continuación, se detalla la distribución de los premios secos:



1 premio mayor de $2.000 millones

de $2.000 millones 1 seco de $300 millones

de $300 millones 2 secos de $200 millones cada uno

de $200 millones cada uno 3 secos de $100 millones cada uno

de $100 millones cada uno 8 secos de $50 millones cada uno

de $50 millones cada uno 10 secos de $20 millones cada uno

de $20 millones cada uno 20 secos de $10 millones cada uno

Premios por aproximación

Además de los premios directos, la Lotería del Quindío ofrece la posibilidad de ganar a través de las aproximaciones. Estos premios se otorgan cuando los jugadores aciertan algunas cifras del número del premio mayor o su serie, con diferentes valores según el nivel de coincidencia:



Última cifra del mayor : $107.314

: $107.314 Dos primeras o dos últimas cifras : $800.000

: $800.000 Tres primeras o tres últimas cifras : $16.000.000

: $16.000.000 Dos primeras y última cifra : $16.000.000

: $16.000.000 Premio mayor con cifras combinadas: $24.000.000

Resultados de la Lotería de Bogotá

De acuerdo con la transmisión del sorteo, estos fueron los números ganadores del sorteo de la Lotería de Bogotá del 8 de enero de 2026.



Número ganador: 2662

Serie: 449

Premios de la Lotería de Bogotá

El sorteo de hoy tiene un plan de premios pensado para dar muchas opciones de ganar. El premio mayor es de $14.000 millones, pero no todo se queda ahí. Hay varias categorías adicionales que reparten más dinero, así que no todo depende del número principal. Estos son algunos de los premios que se entregan:



El Súper premio de $1.000 millones

El Grandioso premio de $300 millones

E Gigante premio de $100 millones

El Magnífico premio de $50 millones

El Increíble premio de $20 millones

El Fantástico premio de $10 millones.

¿Cómo puedo comprar la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío?

Participar es fácil. Hay dos opciones:



Compra física: en puntos autorizados en todo el país.

Compra en línea: en las páginas oficiales de cada lotería.

Si se compra en línea, el proceso es simple: registrarse, elegir el número y la serie, y pagar con tarjeta débito, crédito o PSE. Después, se recibe la confirmación y el billete queda listo para el sorteo.



Precios

Lotería del Quindío: una fracción cuesta $3.000 y el billete completo $12.000.

Lotería de Bogotá: una fracción cuesta $6.000 y el billete completo (tres fracciones) $18.000.

Cada billete tiene cuatro cifras y una serie. Si se compra el billete completo, se gana el premio total. Si se compra una fracción, el premio se paga proporcionalmente.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL