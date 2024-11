Black Friday 2024: recomendaciones para evitar caer en las ciberestafas

El Black Friday se celebra en Colombia en dos fechas estratégicas, brindando a los consumidores una doble oportunidad para disfrutar de increíbles descuentos y promociones. La primera edición del evento se llevó a cabo del 24 al 26 de mayo, ofreciendo tres días consecutivos de ofertas ideales para quienes buscaban adelantarse a las compras de mitad de año.

La segunda jornada está programada del 29 de noviembre al 1 de diciembre, un momento perfecto para adquirir regalos y prepararse para las festividades navideñas. Este evento, ampliamente esperado por los colombianos, se ha consolidado como una excelente ocasión para obtener productos de alta calidad a precios más accesibles.

Esta temporada no solo trae consigo descuentos y promociones tentadoras, sino también un aumento significativo de las estafas cibernéticas.

Los ciberdelincuentes aprovechan el auge de las compras online para engañar a los usuarios, robarles información bancaria o realizar compras no autorizadas en su nombre. En el país, las estafas por medios informáticos han tenido un incremento alarmante.

Aumentan las estafas por el Black Friday

El Centro Cibernético de la Policía Nacional ha reportado un aumento del 122% en el número de víctimas de estafas relacionadas con pagos en línea durante el Black Friday del año pasado. Esta cifra refleja una tendencia preocupante que afecta a cientos de consumidores que, al buscar las mejores ofertas, caen en las redes de los ciberdelincuentes.

Las estafas no solo se limitan a la compra de productos, sino que también incluyen paquetes turísticos, alquiler de fincas y otros servicios que desvían la atención de los usuarios y los distraen de seguir medidas de seguridad fundamentales. Los cibercriminales suelen suplantar sitios web legítimos o crear portales falsos para engañar a los consumidores.

En algunos casos, las víctimas proporcionan involuntariamente sus datos personales, contraseñas y detalles bancarios, lo que permite a los delincuentes realizar transacciones fraudulentas a su nombre. Además, las estafas se extienden a las redes sociales, donde los ciberdelincuentes ofrecen ofertas atractivas que resultan ser completamente fraudulentas.



Así puede evitar ser estafado

No acceda a enlaces sospechosos

Para evitar caer en estos engaños, las autoridades recomiendan tomar varias precauciones antes de realizar compras en línea o compartir información personal. Primero, es fundamental no acceder a enlaces enviados por correo electrónico o SMS, ya que estos pueden conducir a sitios web falsos. Los usuarios también deben desconfiar de los descuentos excesivos, que son una táctica común utilizada por los estafadores para atraer a víctimas incautas.

Verifique la URL del sitio web

Se aconseja verificar cuidadosamente las URL de los portales web y asegurarse de que estén correctamente escritas y pertenezcan a empresas conocidas. En caso de duda sobre la autenticidad de un sitio, se debe hacer una pausa antes de continuar con la transacción, realizar una búsqueda adicional y redirigir a la URL original del comercio. También es crucial validar la experiencia del vendedor en las redes sociales, verificar opiniones de otros compradores y, en lo posible, utilizar plataformas de pago seguras.

Mantenga actualizadas las aplicaciones

Otro aspecto fundamental es mantener actualizado el software del dispositivo, incluyendo aplicaciones y antivirus. De esta manera, se minimiza el riesgo de sufrir ataques por vulnerabilidades de seguridad. Las plataformas de pago seguras proporcionan una capa adicional de protección, y no se deben realizar transferencias a cuentas bancarias personales, especialmente si el vendedor es una empresa grande.

Evite transferencias a cuentas personales

Si el vendedor es una empresa grande, no debería solicitar transferencias a una cuenta bancaria particular y no proporcione información confidencial como contraseñas o números de tarjeta a través de enlaces no verificados. Esto puede ser una señal de alerta. Y si tiene dudas sobre un sitio web o una promoción, verifique la existencia del producto o la empresa en los canales oficiales.

Evite las redes Wi-Fi públicas

No realice transacciones en línea desde redes públicas, ya que son más vulnerables a ataques. Utilice una conexión segura o una red privada virtual (VPN). Una vez finalizada la transacción, cierre sesión en la plataforma para evitar que alguien más pueda acceder a su cuenta y, una buena opción es activar las notificaciones en su banco para recibir alertas sobre transacciones en tiempo real y detectar cualquier actividad sospechosa.

Desconfíe de las promociones en redes sociales

Los estafadores suelen publicar anuncios falsos en plataformas populares. Antes de comprar, confirme que el perfil del vendedor sea legítimo. Además, funciona asegurarse de que todos en el hogar estén informados sobre cómo identificar y evitar posibles fraudes en línea.

En el CAI virtual puede denunciar las estafas

La Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos para monitorear las actividades cibernéticas durante este Black Friday. Más de 200 investigadores están trabajando en tiempo real desde el Centro Cibernético, vigilando el mundo digital para detectar posibles fraudes. Durante esta semana, la policía ha identificado 97 portales fraudulentos que fueron reportados para su eliminación.

Además, la Policía Nacional ha puesto a disposición de los ciudadanos el CAI Virtual, una plataforma donde se puede consultar la seguridad de páginas web, realizar denuncias y obtener orientación sobre cómo proceder si se es víctima de un ciberdelito.