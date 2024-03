CARF advierte que Gobierno incluyó recursos no seguros en presupuesto del 2024

Un nuevo análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el Ministerio de Hacienda incluyó en el presupuesto del Gobierno para el 2024 dineros que no son seguros y que podrían terminar incumpliendo los límites que fija la ley sobre déficit fiscal y endeudamiento.



En esta nueva entrega de #SignoPesos, Astrid Martínez, presidenta del CARF, explicó por qué se considera que estos recursos no deberían estar incluidos en la previsión del Gobierno.

“No se trata de ingresos estructurales. No podemos saber si se van a dar o no, pero, sobre todo, no sabemos si se van a repetir en el tiempo”, indicó Martínez.