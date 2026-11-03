Caribeña Noche resultados de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: números ganadores

Los resultados de La Caribeña Noche son esperados cada día por miles de apostadores en Colombia, especialmente en la región Caribe. El sorteo permite ganar premios de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado.

Noticias Caracol presenta los resultados de este martes 3 de noviembre de 2026, una vez sean publicados oficialmente.

Caribeña Noche: resultados de hoy, 3 de noviembre de 2026

Número ganador: pendiente de publicación

pendiente de publicación Quinta balota: pendiente de publicación

Cuando se conozcan las cifras oficiales, los jugadores podrán verificar sus tiquetes y comprobar si obtuvieron algún premio. El valor ganado depende de la modalidad elegida al momento de apostar, por lo que no necesariamente se requiere acertar las cuatro cifras para recibir un pago.

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¿Cómo jugar La Caribeña Noche?

La Caribeña Noche es uno de los sorteos de chance conocidos en el país. Su mecánica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y esperar el resultado oficial.



Los jugadores pueden participar mediante diferentes modalidades. La más conocida es la apuesta a cuatro cifras directas, en la que el número debe coincidir exactamente con el resultado y en el mismo orden. También existen modalidades de cuatro cifras combinadas, tres cifras, pata y uña, con distintas condiciones de premio según el nivel de acierto.



La quinta balota es una cifra adicional que puede incidir en los premios de determinadas modalidades, de acuerdo con las reglas autorizadas por el operador.

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¿A qué hora juega La Caribeña Noche?

La Caribeña cuenta con dos sorteos diarios. La Caribeña Día se realiza a las 2:30 p. m., mientras que La Caribeña Noche se juega habitualmente de lunes a sábado a las 10:30 p. m.

Los domingos y festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p. m., según la programación suministrada. Se recomienda verificar el horario correspondiente a cada jornada en los canales oficiales.

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La modalidad cuenta con sorteos durante todo el año, incluidos domingos y festivos, de acuerdo con la programación del juego.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.