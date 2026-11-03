Dólar en Colombia hoy, 3 de noviembre: así abrió la divisa y este es su precio en casas de cambio

La cotización del dólar en Colombia abre este martes 3 de noviembre de 2026 manteniendo su estabilidad frente a los últimos días. De acuerdo con las cifras oficiales informadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial vigente se ubicó en $3.182,99 pesos colombianos. Esta cifra refleja una variación positiva de 16,08 pesos (0,51 %) con respecto al registro de $3.166,91 del pasado viernes 30 de octubre.



En la apertura de las negociaciones en el mercado cambiario, la divisa estadounidense registró un precio de inicio de $3.170,75 y continuó su dinámica interbancaria con una tendencia operativa en rango. El comportamiento en el último mes muestra una caída acumulada del 2,76 % (equivalente a una reducción de 90,50 pesos), mientras que en la comparativa anual, la divisa estadounidense ha experimentado una desvalorización frente al peso colombiano del 17,54 %.

El comportamiento del mercado libre y de dividendo al por menor en los establecimientos de cambio autorizados también refleja diferencias marcadas según la ciudad. De manera general en el país, el precio promedio de compra en casas de cambio se ubica en $3.120 y la venta promedio en $3.210.

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A continuación, se detalla la cotización promedio de compra y venta en casas de cambio en las principales ciudades colombianas para la jornada:



Ciudad Compran Venden Bogotá D.C. $3.136 $3.213 Cali $3.100 $3.265 Cúcuta $3.170 $3.220 Medellín $3.073 $3.193 Pereira $3.120 $3.190

Los analistas económicos recomiendan a los usuarios y comerciantes comparar los precios entre las diferentes entidades cambiarias del sector legal antes de realizar operaciones de compra o venta de divisa. Cabe destacar que las tarifas de las casas de cambio no están sujetas a la regulación directa de la TRM bancaria, sino que se fijan de manera libre según la oferta y la demanda local de efectivo en cada región del país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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