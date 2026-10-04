Cayó Baloto en Boyacá con un premio de $61.600 millones: así quedó el nuevo acumulado

El acumulado de Baloto cayó este sábado 3 de octubre de 2026 en Nobsa, Boyacá, donde un jugador se convirtió en ganador de un premio de $61.600 millones durante el sorteo número 2717.



De acuerdo con la información suministrada por Baloto, además del premio mayor, el sorteo dejó 40.239 ganadores, con una premiación total de $61.965.911.950. Además, este es el mayor acumulado entregado desde 2017 y la primera vez que se entrega en el año en Nobsa, Boyacá

El resultado del sorteo 2717 también modificó los acumulados disponibles para las próximas jornadas. Después de que el premio mayor de Baloto fue ganado en Nobsa, el nuevo acumulado quedó en $4.300 millones.



Estos fueron los números ganadores de Baloto

La combinación que permitió ganar el acumulado de $61.600 millones estuvo conformada por:



Balota: 03

Balota: 10

Balota: 14

Balota: 26

Balota: 31

Súper Balota: 10

La jugada ganadora fue realizada de manera manual y el tiquete fue vendido en la red aliada JER, en Nobsa, Boyacá.

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¿Cómo se juega Baloto?

Baloto es un juego de tipo loto en línea de suerte y azar. Según la información suministrada, el jugador realiza una apuesta de $6.000 y participa por un acumulado multimillonario que inicia en $4.300 millones.



El premio acumulado puede aumentar en cada sorteo cuando no existe un ganador del acumulado. Para participar, el jugador debe realizar su jugada y acertar la combinación correspondiente, incluida la Súper Balota.



¿Cómo se juega Revancha?

Revancha es también un juego de tipo loto en línea de suerte y azar. Para participar, el jugador utiliza los mismos números apostados en Baloto y paga $3.000 adicionales.



El acumulado inicial de Revancha es de $2.000 millones y puede aumentar en los siguientes sorteos si no hay un ganador del premio acumulado.

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Tras el sorteo 2717, el acumulado de Revancha quedó en $2.200 millones.