En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
KOMANCHE
LEY DE RESCATE ECONÓMICO
MIGUEL QUINTERO
PATRICK STEWART
ELECCIONES EE. UU.

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cayó el Chontico Día? Consulte el resultado del sorteo de este domingo 1 de noviembre

¿Cayó el Chontico Día? Consulte el resultado del sorteo de este domingo 1 de noviembre

Conozca a qué hora juega, cómo participar, cuánto paga cada modalidad y dónde consultar el número ganador de la jornada.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2026
Comparta en:
Chontico Día
Chontico Día -
Chontico - Getty Images

El Chontico Día es un juego de chance de Colombia, correspondiente a un sorteo regional del Valle del Cauca, en el que los participantes pueden apostar a diferentes combinaciones numéricas para tener la posibilidad de ganar premios en dinero. El juego se realiza diariamente y sus resultados se transmiten por Telepacífico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Este domingo 1 de noviembre de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo, correspondiente al número 5410, programado para la 1:00 de la tarde. Los apostadores podrán consultar el resultado una vez se conozca la combinación ganadora.

¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar, los jugadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y seleccionar la combinación numérica a la que desean apostar. El chance permite jugar con diferentes cantidades de cifras, de acuerdo con las modalidades disponibles.

Publicidad

Últimas Noticias

Baloto 31 de octubre de 2026: resultados de la Revancha de este sábado
ECONOMÍA

Baloto y Revancha hoy: resultados con la superbalota de este sábado, 31 de octubre de 2026

Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia 31 de octubre 2026
ECONOMÍA

Sorteo Extraordinario de Colombia, sábado 31 de octubre de 2026: resultados, números ganadores

La apuesta debe quedar registrada en un tiquete o comprobante, que será necesario conservar para verificar el resultado y reclamar un eventual premio.

El Chontico Día se juega todos los días, incluidos domingos y festivos. La transmisión de los sorteos se realiza por Telepacífico: de lunes a sábado a la 1:00 p. m. y los domingos y festivos a las 12:59 p.m.

¿Cuál es el plan de premios del Chontico Día?

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas. Entre las modalidades tradicionales del chance se encuentran las apuestas de una, dos, tres y cuatro cifras, además de las opciones que permiten jugar con combinaciones en orden o en cualquier orden.

Publicidad

Los multiplicadores de referencia por cada peso apostado son:

ModalidadPago por cada $1 apostado
Una cifra (uña)$5
Dos cifras (pata)$50
Tres cifras en orden$400
Cuatro cifras en orden (superpleno)$4.500

Resultados ganadores de Chontico Día

  • Números:
  • Quinta:

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Chontico Día

Chontico

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad