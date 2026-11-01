¿Cayó el Chontico Día? Consulte el resultado del sorteo de este domingo 1 de noviembre

El Chontico Día es un juego de chance de Colombia, correspondiente a un sorteo regional del Valle del Cauca, en el que los participantes pueden apostar a diferentes combinaciones numéricas para tener la posibilidad de ganar premios en dinero. El juego se realiza diariamente y sus resultados se transmiten por Telepacífico.

Este domingo 1 de noviembre de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo, correspondiente al número 5410, programado para la 1:00 de la tarde. Los apostadores podrán consultar el resultado una vez se conozca la combinación ganadora.



¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar, los jugadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y seleccionar la combinación numérica a la que desean apostar. El chance permite jugar con diferentes cantidades de cifras, de acuerdo con las modalidades disponibles.

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La apuesta debe quedar registrada en un tiquete o comprobante, que será necesario conservar para verificar el resultado y reclamar un eventual premio.



El Chontico Día se juega todos los días, incluidos domingos y festivos. La transmisión de los sorteos se realiza por Telepacífico: de lunes a sábado a la 1:00 p. m. y los domingos y festivos a las 12:59 p.m.



¿Cuál es el plan de premios del Chontico Día?

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas. Entre las modalidades tradicionales del chance se encuentran las apuestas de una, dos, tres y cuatro cifras, además de las opciones que permiten jugar con combinaciones en orden o en cualquier orden.

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Los multiplicadores de referencia por cada peso apostado son:



Modalidad Pago por cada $1 apostado Una cifra (uña) $5 Dos cifras (pata) $50 Tres cifras en orden $400 Cuatro cifras en orden (superpleno) $4.500

Resultados ganadores de Chontico Día

Números:

Quinta:

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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