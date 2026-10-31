Komanche: se conoce causa de muerte del streamer y lo que pasa con traslado del cuerpo a su país

La comunidad de creadores de contenido e internet en América Latina enfrenta momentos de profunda consternación tras confirmarse la muerte del reconocido streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido públicamente en las plataformas digitales como El Komanche. A sus 30 años de edad, el influyente generador de contenido fue localizado sin vida en el estado de Nuevo León, México, desencadenando una serie de investigaciones periciales, tributos en redes sociales y un complejo proceso de repatriación a su país natal.



¿Qué ocasionó la muerte de Komanche?

Tras días de especulaciones en plataformas digitales respecto al repentino fallecimiento del streamer, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León esclarecieron el caso mediante el dictamen médico correspondiente. De acuerdo con los resultados de la necropsia forense difundidos por medios mexicanos, la causa determinante del deceso fue asfixia por ahorcamiento.

En las primeras etapas de la indagatoria, las autoridades judiciales habían clasificado el hecho como "muerte a reserva de autopsia", señalando de forma preliminar la hipótesis de un probable suicidio. Tras la realización de las pruebas periciales de ley, los peritos forenses desestimaron rotundamente los rumores vertidos en redes sociales sobre una hipotética intoxicación por sustancias. Asimismo, la investigación confirmó que en el lugar de los hechos no se registraron indicios de violencia física ni elementos que sugirieran la intervención directa de terceras personas en el fallecimiento del joven.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los sucesos que condujeron al descubrimiento del cuerpo tuvieron lugar el pasado 25 de octubre de 2026 en la colonia Paseo de las Cumbres, un sector residencial de la ciudad de Monterrey donde el streamer alquilaba una vivienda. Según detallaron los reportes policiales, la alerta fue dada por los propios vecinos del sector, quienes notaron con preocupación que la puerta principal de acceso a la vivienda del creador de contenido había permanecido abierta durante un período inusual.

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Ante la falta de respuesta y la anomalía de la situación, los residentes solicitaron la intervención de la Policía Municipal de Monterrey. Al arribar al inmueble, los elementos policiales ingresaron a la propiedad para realizar una inspección de rutina y localizaron el cuerpo de El Komanche en la zona del patio trasero. Posterior a ello, peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General acordonaron el perímetro para levantar las evidencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación que finalmente confirmó las causas del hecho.



¿Qué pasará con el cuerpo de Komanche?

Una vez concluidas las diligencias periciales y la entrega del cuerpo a sus familiares en territorio mexicano, dio inicio el proceso para trasladar los restos del creador de contenido hacia El Salvador. Aunque inicialmente se tenía previsto que el féretro arribara el viernes 30 de octubre a San Sebastián, departamento de San Vicente, localidad de donde era originario, el traslado sufrió una demora logística debido a inconvenientes operativos reportados por la aerolínea encargada del transporte aéreo desde Monterrey.



Según confirmaron familiares y la casa funeraria a cargo de los servicios (Funerales y Capilla Divino Maestro), los restos de Carlos Rivera llegarán finalmente a suelo salvadoreño este sábado 31 de octubre de 2026. En su natal San Sebastián, parientes, vecinos y admiradores preparan las honras fúnebres y el sepelio definitivo.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co