Super Astro Luna: resultados último sorteo 31 de octubre de 2026; números ganadores

Este sábado, 31 de octubre de 2026, arranca una nueva edición de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más consultados del país. A diferencia del chance tradicional, esta modalidad combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco, lo que amplía las posibilidades de ganar y lo convierte en uno de los sorteos más populares entre quienes siguen diariamente los resultados.



Super Astro Luna hoy 31 de octubre de 2026

Al cierre de esta publicación, el último resultado disponible corresponde al sorteo más reciente reportado por los portales especializados:



Número ganador: 2522

Signo zodiacal: Leo

Los jugadores deben revisar cuidadosamente su comprobante de apuesta para verificar si acertaron el número completo, las terminaciones o la combinación con el signo zodiacal ganador. Super Astro Luna es un juego de suerte y azar autorizado en Colombia que mezcla la mecánica tradicional del chance con la astrología. Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y escoger uno de los doce signos zodiacales disponibles. La combinación de estos dos elementos permite acceder a premios en diferentes categorías según el nivel de coincidencia obtenido durante el sorteo.



¿Cómo se juega Super Astro Luna?

La dinámica del juego consiste en:



Elegir un número de cuatro cifras

Seleccionar un signo zodiacal

Definir el valor de la apuesta

Registrar la jugada en un punto autorizado

Esperar el resultado oficial del sorteo

Además, existe la modalidad denominada"Todos los Signos", que permite jugar el mismo número con los doce signos zodiacales y aumentar las posibilidades de obtener algún premio. Los sorteos de Super Astro Luna se realizan todos los días:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Plan de premios de Super Astro Luna

Los premios dependen de la coincidencia entre el número seleccionado y el resultado oficial, además del signo zodiacal elegido. Entre las modalidades más comunes se encuentran:



Acierto de las cuatro cifras.

Acierto de tres cifras.

Acierto de dos cifras.

Acierto de una cifra.

Acierto del signo zodiacal.

Combinaciones entre número y signo ganador.

¿Qué hacer si gana?

Si su apuesta resulta ganadora, debe conservar el comprobante original en buen estado y presentarlo ante un operador autorizado para iniciar el proceso de validación y pago. Asimismo, será necesario acreditar la identidad del apostador y cumplir con los requisitos exigidos para el cobro de premios. Los premios de mayor cuantía pueden estar sujetos a verificaciones adicionales y a los descuentos tributarios establecidos por la legislación colombiana. Con un sorteo diario y la posibilidad de combinar números y signos zodiacales, Super Astro Luna continúa siendo uno de los juegos más seguidos por los aficionados al azar en Colombia, que cada noche esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL