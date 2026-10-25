Ucraniano se infiltró en las Farc para revelar sus secretos: así engañó a la guerrilla

Viktor Tomnyuk, ciudadano nacido en Ucrania que estudió en la Unión Soviética, vivió en Italia y se estableció en Cali, Colombia, actuó durante dos años como agente encubierto de la Policía Nacional y de agencias de inteligencia de Estados Unidos en el frente 30 de las Farc.

Motivado por una recompensa económica, logró ganarse la confianza de Jorge Neftalí Umenza Velasco, alias Mincho, comandante de esta estructura del Bloque Occidental de las Farc, que ejercía control sobre los cultivos de coca en la región.

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La Nena Arrázola, de Los Informantes, habló con Tomnyuk para conocer los detalles de su papel como infiltrado y su participación en las labores de inteligencia durante el conflicto armado colombiano.



Así fue la estrategia de infiltración

Para ingresar a los campamentos guerrilleros, el ciudadano ucraniano se presentó como un supuesto enviado internacional con acceso a armamento y conexiones políticas.

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Este habría sido el argumento que utilizó para infiltrarse en el frente 30 de las Farc: “Yo soy un delegado de Partido Comunista Ucrainano y nosotros estamos muy fascinados de cómo ustedes están tantos años luchando con contra capitalismo, contra todo y nosotros queremos hacer contactos, tenemos armas si ustedes necesitan”.

Su formación académica en territorio soviético le facilitó sostener el discurso ante el mando guerrillero. “Conozco todo, me tocó estudiar Lenin, Karl Marx, por eso se me hizo fácil hablar con Mincho porque él estaba muy convencido en estas cosas”, dijo.

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Respecto a su llegada a la zona de infiltración, Tomnyuk afirmó que “una semana me quedaba allá. Me mostraron un campamento, yo me fui por la noche y llegamos en lancha a la selva y ahí estaba el campamento”.

La operación de inteligencia y tecnología encubierta

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La Dijín y el coronel retirado Paulo Cruz fueron los instructores de este hombre, aventurero de profesión y geógrafo por pasión, que tuvo que asumir el papel de comunista para convencer a la guerrilla de que era uno de los suyos.

“Dentro de esa estrategia política de las Farc es necesario hablar del frente Internacional. Esta persona cuando está en esta conversación dice todo que sí, pero lo que hace es buscar los organismos del Estado para contarles lo que está pasando”, contó Paulo Cruz, coronel retirado.

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Como parte del trabajo de inteligencia, Viktor Tomnyuk entregaba a alias Mincho libros de comunismo y películas. “A él le gustaba mucho la película de Pavel Korchagin, un héroe comunista de Unión Soviética en años 20, que estaba enfermo con todo. Un héroe de la lucha contra capitalismo”, reveló.

En un disco que entregó junto con la película, se instaló un dispositivo GPS que permitió a las autoridades rastrear la ubicación y obtener las coordenadas exactas de los asentamientos de la guerrilla.

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Asimismo, para proteger la fachada del infiltrado y mantener la credibilidad del operativo, la policía junto a la Dijín simuló una captura del ucraniano en Buenaventura. “Nosotros montamos eso para darle credibilidad, que llegaba una persona de la Embajada a la selva y me captura la Policía. Cruz montó una película así y me llevaron al DAS, pero todo estaba montado”, contó.

Revelaciones y testimonios judiciales

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La información recopilada por el agente encubierto incluyó mapas, fotografías y datos sobre redes de apoyo compuestas por milicianos y financiamiento de movilizaciones.

“En algún momento se conoció de una estrategia que denominaron los 12 apóstoles, era un importante número de persona, no eran 12, eran más, que desde la clandestinidad, pero desde roles estratégicos y puestos estratégicos, incluso dentro de estamentos gubernamentales, pretendía llevar al poder a las Farc... Estamos hablando de gente que no está uniformada, que la vemos todos los días, que la podíamos ver en televisión, que la podíamos ver en eventos, que la podíamos ver en cualquier sitio, pero que realmente tenía un trabajo estratégico para las Farc”, afirmó el coronel en retiro.

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Aunque el listado de los llamados 12 apóstoles aún permanece bajo reserva, sí se hicieron públicos los procesos que enfrentó la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. En uno de ellos, la Procuraduría la inhabilitó por 18 años, una sanción que posteriormente fue anulada por el Consejo de Estado. Además, tuvo que afrontar otros procesos e investigaciones que se extinguieron tras su fallecimiento.

“De hecho, hay un resultado, ese resultado es público, que fue la relación de Mincho con la exenadora Piedad Córdoba. Se puede inferir razonablemente que podría ser una de ellas (de los llamados 12 apóstoles)...por Raúl Reyes y otros elementos que había un vínculo importante”, agregó Cruz.

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La discreta estadía de Tomnyuk en Colombia salió a la luz cuando la propia Corte lo citó a declarar como testigo. Actualmente, Viktor reside bajo esquema de seguridad en Florida, Estados Unidos.

Por otro lado, el coronel retirado Paulo Cruz recuerda con especial celo y cierto orgullo la operación que culminó con la muerte de alias Mincho y debilitó hasta casi desaparecer al frente 30 de las Farc, una estructura que dominaba buena parte de los departamentos del Valle del Cauca y Tolima.