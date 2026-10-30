Elecciones de medio mandato en Estados Unidos: ¿qué está en juego y por qué son clave para Trump?

Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, una jornada en la que los ciudadanos elegirán a los integrantes de toda la Cámara de Representantes y renovarán cerca de un tercio del Senado. Los resultados definirán qué partido tendrá el control del Congreso durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump y, con ello, el margen de maniobra del mandatario para impulsar su agenda legislativa.

La contienda llega en medio de una campaña marcada por el descontento frente al costo de vida, las consecuencias de la guerra con Irán, las políticas migratorias y las controversias sobre la seguridad del sistema electoral. A pocos días de la votación, la participación anticipada alcanzó un récord de 47,9 millones de ciudadanos, una cifra superior a los 45,9 millones registrados antes de las elecciones de medio mandato de 2022. El resultado también pondrá a prueba el respaldo electoral de Trump, quien ha convertido su figura en uno de los principales ejes de la estrategia republicana.



¿Qué se elige en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos?

En los comicios del 3 de noviembre, los estadounidenses renovarán la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. También se definirán diferentes cargos estatales y locales. La Cámara de Representantes y el Senado conforman el Congreso, una institución fundamental para la aprobación de leyes, el presupuesto federal y el ejercicio de controles sobre el Gobierno.

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Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, mientras que también controlan la Cámara Baja. Por eso, uno de los principales objetivos del Partido Demócrata es recuperar al menos una de estas corporaciones. Si los demócratas consiguen la mayoría en alguna de las dos cámaras, podrían dificultar la aprobación de las iniciativas de Trump, ejercer mayor vigilancia sobre las decisiones de su administración y modificar el rumbo de las discusiones legislativas. Por el contrario, si los republicanos conservan el control del Congreso, el presidente tendría mayores posibilidades de impulsar sus propuestas sin enfrentar una oposición legislativa con capacidad para bloquearlas.



Trump se juega el respaldo a su Gobierno en las elecciones de medio mandato

Aunque las elecciones no determinarán quién ocupa la Casa Blanca, representan una evaluación política de la primera mitad del segundo mandato de Donald Trump y de su capacidad para mantener el respaldo de los ciudadanos. El presidente ha participado activamente en la campaña republicana y ha pedido a sus seguidores que actúen como si su nombre también apareciera en las papeletas. Su estrategia busca movilizar especialmente a la base del movimiento MAGA (Make America Great Again) y respaldar a los candidatos que necesitan ganar en estados competitivos.



Sin embargo, el escenario presenta dificultades para los republicanos. Los índices de aprobación de Trump, el aumento del costo de vida y el descontento por la guerra con Irán figuran entre los factores que podrían afectar el desempeño de su partido. La campaña también ha estado marcada por las dudas sobre el estado de salud y la energía del mandatario. El jueves 29 de octubre, Trump canceló sus visitas previstas a Kansas e Iowa y anunció que las reemplazaría por intervenciones virtuales. Un día después, dio marcha atrás y restableció los dos mítines. El cambio se produjo después de las críticas por la suspensión de los viajes y las preguntas sobre su capacidad para mantener el ritmo de la campaña.



El voto latino podría definir el control de la Cámara de Representantes

Uno de los factores que podría inclinar el resultado en varios distritos es la participación de los ciudadanos latinos. Según un análisis de la Coalición Empresarial Estadounidense para la Inmigración (ABIC), esta comunidad será determinante en más de 20 distritos competitivos de estados como Texas, California, Florida, Arizona, Colorado, Nevada y Nueva York. Con más de 39 millones de votantes potenciales, el electorado latino representa un bloque importante para los dos partidos, especialmente porque no mantiene una preferencia electoral uniforme.



En las elecciones presidenciales de 2024, Trump consiguió cerca de la mitad del voto latino, un resultado significativo para un candidato republicano. Sin embargo, un sondeo de The New York Times, publicado la semana anterior a los comicios, indicó que el 61% de los latinos consultados manifestó su intención de apoyar a los demócratas. El cambio en las preferencias estaría relacionado, entre otros factores, con las políticas migratorias, las deportaciones y la situación económica. Una encuesta de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y YouGov señaló que el 46,8% de los hispanos considera que sus finanzas empeoraron durante el último año y que la inflación es la principal preocupación para el 35% de los encuestados.

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Otro elemento que marca la recta final de la campaña es el aumento de la votación anticipada. De acuerdo con el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, hasta el mediodía de este viernes 30 de octubre se habían registrado 47.922.669 votos anticipados en todo el país. La cifra supera el récord anterior de 45,9 millones de votos emitidos antes de las elecciones de medio mandato de 2022. El incremento se ha observado en estados con contiendas reñidas. En Texas, más de seis millones de personas habían votado anticipadamente hasta el miércoles, mientras que Carolina del Norte registraba un aumento cercano al 37% frente al mismo periodo de hace cuatro años.

En los estados que registran la afiliación política de los electores, los demócratas representan alrededor del 44% de los votantes anticipados, frente al 31% de los republicanos. El porcentaje restante corresponde a ciudadanos sin afiliación o vinculados a partidos minoritarios. No obstante, estas cifras no permiten anticipar el resultado definitivo. La afiliación partidista no determina necesariamente por quién vota una persona y los republicanos suelen tener una mayor participación durante la jornada electoral, lo que podría reducir la ventaja inicial de los demócratas.

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Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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