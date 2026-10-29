¿De qué murió Patrick Stewart, el actor de X-Men y Star Trek?

El actor británico Patrick Stewart, reconocido por sus papeles en las franquicias Star Trek y X-Men, murió a los 86 años, según un comunicado difundido el jueves 29 de octubre.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, señala el mensaje.

Publicidad

Aunque el comunicado confirmó que el actor padecía ambas enfermedades, no especificó cuál fue la causa médica inmediata de su muerte.



Publicidad

¿Qué enfermedades padecía Patrick Stewart?

El Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy son enfermedades que afectan el cerebro y deterioran progresivamente funciones como la memoria, el pensamiento y la autonomía.

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. Suele comenzar con problemas de memoria y, con el tiempo, puede afectar el lenguaje, la orientación y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Publicidad

La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa que puede provocar dificultades de atención, alucinaciones visuales, alteraciones del sueño y problemas de movimiento, como rigidez, temblores y lentitud al caminar.

¿Cuál es la diferencia entre ambas?

Aunque las dos afectan las capacidades mentales, suelen manifestarse de manera distinta. El Alzheimer se caracteriza inicialmente por la pérdida de memoria reciente, mientras que la demencia con cuerpos de Lewy puede presentar desde etapas tempranas cambios en la atención, alucinaciones visuales y alteraciones del movimiento.

Publicidad

En algunos casos, ambas enfermedades pueden presentarse al mismo tiempo, lo que se conoce como demencia mixta.



¿Quién era Patrick Stewart?

Patrick Stewart fue un reconocido actor británico que alcanzó fama internacional por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y al profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men. Nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, y desarrolló una destacada carrera en el teatro, la televisión y el cine.

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company. Su interpretación del líder de los mutantes de Marvel lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la franquicia.

Publicidad

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

NOTICIAS CARACOL