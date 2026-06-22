Celular con mejor cámara del mundo no es iPhone ni Samsung: cuesta menos de $5 millones

El ranking más reciente de DXOMARK, uno de los laboratorios independientes más influyentes en la evaluación de cámaras móviles, confirma una tendencia que ya se venía consolidando: ni Apple ni Samsung lideran actualmente la fotografía en smartphones. En cambio, la primera posición la ocupa un fabricante chino, con un dispositivo que además mantiene un precio competitivo dentro de la gama alta. Según esta clasificación, el modelo se ubica como el teléfono con mejor cámara del mundo, con una puntuación de 175 puntos, la más alta registrada hasta ahora en el ranking. Este resultado lo posiciona por encima de modelos recientes de marcas tradicionales como iPhone o Galaxy, confirmando que el liderazgo en innovación fotográfica se ha diversificado.



¿Cuál es el celular con mejor cámara del mundo, según DXOMARK?

Según este importante ranking, el Huawei Pura 80 Ultra es el celular con la mejor cámara del mundo. El liderazgo de este dispositivo responde a varios factores técnicos que DXOMARK analiza en detalle. Aunque el ranking resume los resultados en un puntaje, detrás hay mejoras clave:



Fotografía con alto nivel de detalle: el equipo ofrece imágenes con gran nitidez, incluso en condiciones de iluminación complejas. Esto se logra gracias a sensores avanzados y procesamiento optimizado. Rendimiento sobresaliente en zoom: uno de los aspectos mejor valorados es la calidad del zoom, tanto óptico como digital, que mantiene el detalle sin generar ruido excesivo. Excelente manejo de la luz: el dispositivo logra un balance adecuado en escenas con alto contraste, evitando sobreexposiciones o pérdida de información en sombras. Video de alta calidad: DXOMARK también evalúa el video, donde este modelo destaca por su estabilización, enfoque y precisión de color. Estos factores, combinados, explican su puntuación de 175 puntos, que lo coloca en la cima del ranking global.

¿Cuánto cuesta el Huawei Pura 80?

Uno de los aspectos más llamativos es el precio. El Huawei Pura 80 Ultra tiene un valor de $4.499.900 pesos colombianos, según la página web oficial de Huawei. Esto lo hace competitivo frente a otros equipos premium que suelen superar ese rango, especialmente los modelos más recientes de Apple o Samsung. En comparación, otros teléfonos del top presentan precios similares o incluso superiores, lo que refuerza la idea de que el mejor desempeño en cámara no necesariamente implica el costo más alto del mercado.

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Huawei y marcas chinas dominan la fotografía móvil

El liderazgo del Huawei Pura 80 Ultra no es un caso aislado. Al revisar el top del ranking, se observa una fuerte presencia de marcas chinas en las primeras posiciones. Entre los dispositivos mejor posicionados destacan:



Vivo X300 Pro (171 puntos)

Vivo X300 Ultra (170 puntos)

Oppo Find X8 Ultra (168 puntos)

Todos ellos superan o igualan a modelos de Apple, como el iPhone 17 Pro, que alcanza 168 puntos pero no lidera la tabla. Esto evidencia que fabricantes como Huawei, Vivo y Oppo han centrado su innovación en el desarrollo de sistemas de cámara avanzados, incorporando sensores más grandes, ópticas especializadas y mejoras en inteligencia artificial para el procesamiento de imagen.



Cómo funciona el ranking de DXOMARK

Para entender la relevancia de este resultado, es importante explicar la metodología de DXOMARK. Esta organización evalúa los smartphones mediante pruebas exhaustivas que incluyen cientos de mediciones en laboratorio y en entornos reales. Los criterios analizados abarcan múltiples aspectos:



Calidad de imagen en fotografía

Rendimiento en video

Enfoque automático

Manejo de luz y color

Zoom y estabilización

Experiencia general del usuario

Cada dispositivo recibe un puntaje global que resume su desempeño en todos estos apartados. Además, la firma actualiza constantemente sus protocolos para adaptarse a los avances tecnológicos, por lo que el ranking cambia con el tiempo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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