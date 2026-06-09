Siri AI, la apuesta de Apple al presentar iOS 27: ¿dónde no podrá lanzarse y por qué?

Apple presentó el 8 de junio su nueva generación de 'Apple Intelligence', una profunda reestructuración de su sistema de inteligencia artificial (IA) desarrollada en colaboración con Google, al tiempo que arremetió contra sus competidores por priorizar la tecnología por encima de las necesidades reales de los usuarios. (Lea también: Tim Cook dejará de ser CEO en Apple tras 14 años al mando: ¿quién lo reemplazará?)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El vicepresidente de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, fue el encargado de liderar este anuncio desde el Apple Park en Cupertino, California, donde se celebra la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de la compañía, y defendió el enfoque de la firma de la manzana mordida frente al rumbo que ha tomado la industria en los últimos años.

"Algunos parecen avanzar a toda prisa, persiguiendo la IA por el simple hecho de hacerlo, sin tener realmente en cuenta a las personas, todos nosotros, a quienes, en última instancia, está destinada a servir", dijo Federighi. En ese sentido, detalló que la misión de Apple es "convertir el potencial de la tecnología avanzada en productos útiles e intuitivos para todos", sin olvidarse de la privacidad de los usuarios.



La compañía lanzó Apple Intelligence hace dos años, pero algunas de las vanguardistas funciones nunca llegaron a los usuarios. De hecho, la promoción del lanzamiento de Apple Intelligence fue tan engañosa que la empresa está llegando a un acuerdo de 250 millones de dólares en una demanda colectiva y deberá indemnizar a los propietarios de iPhone por la falta de disponibilidad de las funciones en el momento de la compra.



En esta ocasión, Federighi afirmó que los modelos fundacionales de IA de Apple se han integrado con los modelos Gemini de Google, creando la "próxima generación de modelos fundacionales de Apple". Estos funcionan tanto en el dispositivo como en servidores mediante la tecnología Private Cloud Compute de Apple.

Publicidad

"Estos potentes modelos, tanto en el dispositivo como en el servidor, impulsan una mejora significativa de Apple Intelligence, ofreciendo capacidades de vanguardia en comprensión y razonamiento, así como multimodalidad para entender y generar imágenes; de este modo, puedes crear imágenes realistas, editarlas como nunca antes y obtener respuestas sobre contenido visual", explicó Federighi.

A principios de 2026, la empresa cerró un acuerdo con Google para que Gemini impulsara las nuevas funciones de Apple Intelligence y Siri, lo que permitió a Apple centrarse en sus productos y características de IA, en lugar de en los modelos que los sustentan.



Una Siri más inteligente y personalizada

Esta Siri AI estará disponible en todo el sistema, será capaz de leer el contenido de la pantalla e interactuar con las aplicaciones. No obstante, Federighi recalcó que en el proceso de hacer a la asistente más "inteligente, capaz y conversacional" estuvo presente "la privacidad en cada paso", ya que las consultas se procesan directamente en el dispositivo o en la nube mediante la tecnología Private Cloud Compute de Apple.

Publicidad

La nueva Siri con IA se está desplegando en todo el ecosistema de Apple, con compatibilidad para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Vision Pro. En el iPhone, además de los métodos de acceso ya existentes, ahora se podrá acceder a Siri deslizando el dedo hacia abajo. También contará con su propia aplicación, cuyo diseño recuerda al de las aplicaciones de chatbots de IA existentes, como ChatGPT, Claude y Gemini. "Los desarrolladores ya pueden empezar a probar la nueva versión de Siri, y lanzaremos Siri AI en fase beta para los usuarios más adelante este mismo año", anunció Federighi.

¿A dónde no llegarán estas novedades?

El ejecutivo de Apple apuntó también que su compañía está "trabajando intensamente para encontrar una solución que preserve la privacidad y la seguridad" de sus usuarios en China. "Siri AI y las demás funciones nuevas de Apple Intelligence no estarán disponibles mientras gestionamos los requisitos normativos", apuntó Federighi.

Debido a la Ley de Mercados Digitales (DMA), Apple no podrá lanzar Siri AI en la Unión Europea junto con el lanzamiento de iOS 27 e iPadOS 27. "Estamos profundamente decepcionados de que nuestros usuarios de la UE no dispongan de Siri AI en el iPhone o el iPad cuando lancemos nuestras nuevas versiones de software a finales de este año", declaró Federighi, y añadió que espera "poder llevar Siri AI a la UE en el futuro" a medida que la empresa colabora con los reguladores europeos para encontrar "una vía de avance". (Lea también: iPhone 18: se filtran características y cómo sería la pantalla de este modelo de Apple)



Control parental de Apple

Apple también presentó un avance de sus nuevas funciones de protección para menores, que permitirán a los padres seleccionar las aplicaciones a las que acceden sus hijos y requerir su autorización expresa antes de que estos puedan navegar por un nuevo sitio web.

Las actualizaciones, que según detalló la compañía en su conferencia de desarrolladores WWDC estarán disponibles a partir del próximo otoño con el lanzamiento de las nuevas versiones de sus sistemas operativos, incluyen el rediseño de la herramienta Screen Time (Tiempo de Uso) para facilitar la gestión del tiempo que los menores pasan frente a las pantallas.

Publicidad

A través de la nueva función 'Ask to Browse' (Solicitar para navegar), los tutores podrán bloquear el acceso libre en el navegador Safari tanto en iPhone como en iPad y Mac, obligando al usuario menor de edad a enviar una solicitud de permiso que el adulto deberá aprobar.

Asimismo, la empresa de Cupertino (California) introdujo las 'Time Allowances' (Asignaciones de tiempo), un sistema que ofrece recomendaciones basadas en expertos de salud y desarrollo infantil para establecer límites diarios de uso por categorías, como redes sociales o videojuegos.

Publicidad

Para el funcionamiento de estas restricciones, Apple se tiene que configurar en una cuenta infantil, un mecanismo obligatorio en su ecosistema para los menores de 13 años y disponible hasta los 18, que activa por defecto filtros de edad en la App Store y bloquea contenidos multimedia para adultos.

Las nuevas funciones de control de contenidos y análisis de tiempo de pantalla se implementarán globalmente tras la instalación de las próximas actualizaciones de software.

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL