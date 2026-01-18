En vivo
ESPACIO AÉREO
ACCIDENTE EN BOGOTÁ
YEISON JIMÉNEZ
TRANSMILENIO
VENEZUELA
RICHARD RÍOS

ECONOMÍA
Resultados Chontico Día último sorteo hoy, domingo 18 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Día último sorteo hoy, domingo 18 de enero de 2026: números ganadores

El Chontico Millonario juega todos los días, incluso los festivos. Tenga listo su billete y consulte EN VIVO los resultados con la quinta cifra de este domingo.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de ene, 2026
Chontico Día 18 de enero de 2026: conozca los números ganadores
Chontico Día 18 de enero de 2026: conozca los números ganadores -
Chontico Día - Getty Images

Este domingo, 18 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, el tradicional del Valle del Cauca. El juego empieza a la 1 de la tarde con transmisión en vivo por los canales autorizados. Durante la transmisión se mostrará desde la preparación hasta el momento en que se extraen las cifras ganadoras. Al finalizar el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle publicará el número completo en sus canales oficiales.

Resultados Chontico Día último sorteo domingo 18 de enero de 2026

Número ganador: 5336
Quinta cifra: 0

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

ChanceSorteoFechaResultado
Chontico Noche643117 de Enero del 20267667
Chontico Día831317 de Enero del 20261848
Chontico Noche643016 de Enero del 20261580
Chontico Día831216 de Enero del 20266426
Super Chontico Noche642915 de Enero del 20268748
Chontico Noche642815 de Enero del 20262962
Chontico Día831115 de Enero del 20267215
Chontico Noche642714 de Enero del 20260987
Chontico Día831014 de Enero del 20266771
Chontico Noche642613 de Enero del 20261355
Chontico Día830913 de Enero del 20263431
Chontico Noche642512 de Enero del 20264645
Chontico Día830812 de Enero del 20268895
Chontico Noche642411 de Enero del 20265935
Chontico Día830711 de Enero del 20269225
Chontico Noche642310 de Enero del 20268130
Chontico Día830610 de Enero del 20263725
Chontico Noche642209 de Enero del 20260488
Chontico Día830509 de Enero del 20267820
Super Chontico Noche642108 de Enero del 20266660
Chontico Noche642008 de Enero del 20268212
Chontico Día830408 de Enero del 20266851
Chontico Noche641907 de Enero del 20268918
Chontico Día830307 de Enero del 20268377
Chontico Noche641806 de Enero del 20260541
Chontico Día830206 de Enero del 20266966
Chontico Noche641705 de Enero del 20269618
Chontico Día830105 de Enero del 20261969
Chontico Noche641604 de Enero del 20260948
Chontico Día830004 de Enero del 20262109
Chontico Noche641503 de Enero del 20266289
Chontico Día829903 de Enero del 20269782
Chontico Noche641402 de Enero del 20266979
Chontico Día829802 de Enero del 20269336
Chontico Noche641301 de Enero del 20262987
Chontico Día829701 de Enero del 20265024

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta. Luego, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto obtenido. Cuando se trata de premios inferiores a $100.000, el cobro puede realizarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para este trámite es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para la verificación.

En el caso de premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse en puntos autorizados, como Paga Todo. Para completar el proceso, la persona debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso, junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía. En algunos casos, se puede solicitar documentación adicional, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada.

El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido este plazo, el derecho al cobro prescribe, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego se encuentra autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza el cumplimiento de la normativa y la transparencia en los sorteos.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
