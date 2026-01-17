Resultados Chontico Día último sorteo hoy, sábado 17 de enero de 2026: números ganadores

Este sábado, 17 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, el tradicional del Valle del Cauca. El juego empieza a la 1 de la tarde con transmisión en vivo por los canales autorizados. Durante la transmisión se mostrará desde la preparación hasta el momento en que se extraen las cifras ganadoras. Al finalizar el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle publicará el número completo en sus canales oficiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Chontico Día último sorteo sábado 17 de enero de 2026

Número ganador: 1848

Quinta cifra: 7



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6430 16 de Enero del 2026 1580 Chontico Día 8312 16 de Enero del 2026 6426 Super Chontico Noche 6429 15 de Enero del 2026 8748 Chontico Noche 6428 15 de Enero del 2026 2962 Chontico Día 8311 15 de Enero del 2026 7215 Chontico Noche 6427 14 de Enero del 2026 0987 Chontico Día 8310 14 de Enero del 2026 6771 Chontico Noche 6426 13 de Enero del 2026 1355 Chontico Día 8309 13 de Enero del 2026 3431 Chontico Noche 6425 12 de Enero del 2026 4645 Chontico Día 8308 12 de Enero del 2026 8895 Chontico Noche 6424 11 de Enero del 2026 5935 Chontico Día 8307 11 de Enero del 2026 9225 Chontico Noche 6423 10 de Enero del 2026 8130 Chontico Día 8306 10 de Enero del 2026 3725 Chontico Noche 6422 09 de Enero del 2026 0488 Chontico Día 8305 09 de Enero del 2026 7820 Super Chontico Noche 6421 08 de Enero del 2026 6660 Chontico Noche 6420 08 de Enero del 2026 8212 Chontico Día 8304 08 de Enero del 2026 6851 Chontico Noche 6419 07 de Enero del 2026 8918 Chontico Día 8303 07 de Enero del 2026 8377 Chontico Noche 6418 06 de Enero del 2026 0541 Chontico Día 8302 06 de Enero del 2026 6966 Chontico Noche 6417 05 de Enero del 2026 9618 Chontico Día 8301 05 de Enero del 2026 1969 Chontico Noche 6416 04 de Enero del 2026 0948 Chontico Día 8300 04 de Enero del 2026 2109 Chontico Noche 6415 03 de Enero del 2026 6289 Chontico Día 8299 03 de Enero del 2026 9782 Chontico Noche 6414 02 de Enero del 2026 6979 Chontico Día 8298 02 de Enero del 2026 9336 Chontico Noche 6413 01 de Enero del 2026 2987 Chontico Día 8297 01 de Enero del 2026 5024

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta. Luego, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto obtenido. Cuando se trata de premios inferiores a $100.000, el cobro puede realizarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para este trámite es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para la verificación.

En el caso de premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse en puntos autorizados, como Paga Todo. Para completar el proceso, la persona debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso, junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía. En algunos casos, se puede solicitar documentación adicional, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada.



El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido este plazo, el derecho al cobro prescribe, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego se encuentra autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza el cumplimiento de la normativa y la transparencia en los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL