Chontico Día hoy 26 de agosto: siga el sorteo de chance en vivo y conozca si ganó

Este miércoles 26 de agosto de 2026 se viste de optimismo para los colombianos que confían en el Chontico Día. Convertido en un clásico de los juegos de chance en el país, este sorteo bajo la tutela de la Lotería del Valle y regulado por Coljuegos despierta pasiones diariamente. Si usted sueña con cambiar su destino con una colilla ganadora, a continuación presentamos los detalles oficiales del sorteo de hoy, las reglas para jugar y las pautas para cobrar sus premios de forma segura.



Resultados Chontico Día hoy 26 de julio EN VIVO

Números ganadores:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Día hoy miércoles 26 de agosto?

El Chontico Día se caracteriza por una puntualidad milimétrica. El juego se realiza de lunes a domingo, incluyendo festivos, exactamente a la 1:00 p.m. (hora de Colombia). Se recomienda que los apostadores compren su tiquete en los puntos oficiales con anticipación para asegurar su participación en la jornada de hoy. Si el tiempo no le alcanza para el sorteo del mediodía, la marca ofrece el Chontico Noche como una excelente alternativa nocturna para probar su suerte.



¿En qué canales se puede seguir la transmisión en vivo del Chontico Día

Para quienes disfrutan la adrenalina de ver girar las balotas en tiempo real, la transmisión en vivo corre por cuenta del canal regional Telepacífico. La cita televisiva se cumple a la 1:00 p.m. de lunes a sábado, y se adelanta a las 12:59 p.m. los domingos y días festivos. Asimismo, si no dispone de un televisor puede verificar los resultados oficiales en las plataformas de la red Gane en el suroccidente, el portal de Paga Todo o distintos medios informativos aliados en internet



¿Cómo se juega y cuánto paga el Chontico Día

Entrar en la jugada es muy sencillo. El apostador selecciona un número de hasta cuatro cifras (del 0000 al 9999) y define el valor de su jugada. La apuesta mínima por formulario es de $500 pesos (incluyendo el IVA) en la red de puntos físicos de Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca, así como en las plataformas autorizadas de apuestas en línea. La escala de premios se ajusta al presupuesto de cada jugador:



Cuatro cifras directo: Otorga un premio de $4.500 pesos por cada peso apostado al acertar el número exacto en orden.

Cuatro cifras combinado: Paga $208 pesos por cada peso apostado, si se aciertan las cifras en cualquier orden de salida.

Tres cifras directo: Entrega $400 pesos por cada peso apostado si se logran alinear las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: Premia con $83 pesos por cada peso apostado en cualquier orden.

Dos cifras (Pata): Retribuye $50 pesos por cada peso apostado al acertar las dos cifras finales.

Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado al acertar la última cifra del sorteo.

¿Cómo reclamar los premios de Chontico Día de manera segura?

Cobrar sus ganancias requiere seguir pasos diseñados para garantizar la transparencia. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos, el ganador debe presentarse en los puntos oficiales de Paga Todo portando la fotocopia de su cédula de ciudadanía y el tiquete original firmado en el reverso. Tenga presente que los premios que superen las 48 UVT, fijadas en $2.513.952 pesos para el año 2026, están sujetos a una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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