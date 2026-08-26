Murió Tim Curry, icónico actor de "It", "Mi pobre angelito" y "El show de terror de Rocky"

El actor británico Tim Curry murió a los 80 años en la noche del martes 25 de agosto. La noticia fue confirmada este miércoles por medios especializados en entretenimiento. El medio TMZ indicó que la muerte del intérprete fue atendida por las autoridades de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Curry padecía graves problemas de salud desde hacía más de una década. Fuentes policiales le informaron a TMZ que uniformados acudieron a su casa en Los Ángeles a las 11:23 de la noche del martes. Todavía no se ha conocido la causa de muerte.



¿Quién era Tim Curry?

El actor Tim Curry, nacido en Inglaterra el 19 de abril de 1946, inició su carrera a finales de la década de 1960. "El primer trabajo de Tim como actor después de la universidad fue en la producción original londinense de Hair en 1968. Cuando le preguntaron si tenía experiencia profesional y carné del sindicato Equity, Tim mintió sobre ambos; para cuando los productores descubrieron la verdad, quedaron lo suficientemente impresionados con su talento y presencia como para patrocinar su afiliación al sindicato", se lee en su biografía.

Curry también pasó una temporada en el Glasgow Citizens Theatre, además de trabajar en shows del West End y en algunos programas de televisión. Además participó en varias producciones del Royal Court Theatre. Sus papeles más notorios se dieron con la miniserie de televisión "It" (1990), basada en la exitosa novela de Stephen King y un ícono absoluto del terror.



El británico también hizo parte de la película "El show de terror de Rocky" (1975), una pieza fundamental del cine musical con elementos de terror y que significó para un Curry un lugar para siempre en la historia del séptimo arte. El actor, además del teatro, el musical y el terror, supo variar al género de la comedia y tuvo un rol importante en el clásico navideño "Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York".



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